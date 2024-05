No volverán a estafarte nunca más: los mejores consejos de Banco de España para evitar los fraudes de Internet

En 2023, la ciberdelincuencia en España experimentó un preocupante aumento del 25,5%, con cerca de medio millón de infracciones penales registradas. Las estafas informáticas representaron el 90% de estos delitos, marcando un incremento del 27% con respecto al año anterior y una tendencia al alza que ha sido constante en los últimos 8 años, con un aumento del 508%.

Con el objetivo de combatir esta creciente amenaza, el Banco de España ha difundido una serie de recomendaciones destinadas a proteger a los usuarios frente a los fraudes digitales. Estas medidas buscan concienciar a la población sobre los riesgos y proporcionar pautas claras para prevenir y responder adecuadamente ante posibles intentos de estafa en Internet.

Fraudes en Internet: consejos del Banco de España

Es crucial estar alerta ante cualquier irregularidad en nuestras cuentas bancarias, ya que el alcance de cualquier estafa informática se mide por el saldo disponible. Por éste motivo, es aconsejable mantener el saldo en nuestras cuentas corrientes al mínimo necesario para cubrir nuestros gastos mensuales. Según el Banco de España, mantener un saldo ajustado y trasladar los ahorros a otros productos financieros puede ayudar a protegerlos de posibles ciberataques.

Para evitar riesgos al realizar operaciones bancarias online, el Banco de España y expertos en ciberseguridad recomiendan seguir ciertas medidas de seguridad básicas pero efectivas:

Utilizar contraseñas exclusivas y seguras para la banca en línea, evitando compartirlas con otros servicios de Internet. Estas contraseñas suelen requerir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Aprovechar las medidas de seguridad adicionales proporcionadas por las entidades bancarias, como la autenticación biométrica a través del móvil y el uso de un PIN para confirmar operaciones. Es crucial habilitar estas opciones y no compartir el PIN con terceros bajo ninguna circunstancia.

Acceder a la banca online preferiblemente a través de la aplicación oficial del banco, en lugar de hacerlo a través de un navegador web, especialmente en dispositivos compartidos.

Por último, es importante recordar que los bancos nunca solicitarán información confidencial a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto. Ante cualquier solicitud sospechosa, lo mejor es ignorarla y ponerse en contacto directo con el servicio de atención al cliente del banco para confirmar la legitimidad de la comunicación.

El peligro del phishing

El phishing es una técnica ampliamente empleada por los ciberdelincuentes con el objetivo de obtener información confidencial, como contraseñas y datos bancarios, así como para instalar software malicioso en los dispositivos de las víctimas.

En esta modalidad de estafa, los estafadores envían correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por empresas y organizaciones legítimas, solicitando a los usuarios que accedan a enlaces o descarguen archivos adjuntos maliciosos.

Los ataques de phishing pueden adoptar diversas formas, como el phishing bancario, donde se suplanta la identidad de entidades financieras para obtener información sensible de los clientes, o el phishing dirigido a entidades públicas, donde se engaña a los usuarios con pretextos como devoluciones de impuestos.

Para identificar un correo electrónico de phishing, es importante estar alerta ante remitentes desconocidos, errores gramaticales u ortográficos, solicitudes de información confidencial y enlaces o archivos sospechosos.

Para evitar ser víctima de phishing, el INCIBE recomienda no abrir correos no solicitados, no responder a mensajes sospechosos ni proporcionar información personal, mantener actualizados los dispositivos y programas, verificar la autenticidad de los remitentes y enlaces, no descargar archivos adjuntos sospechosos y tener el software de seguridad actualizado.

El serio aviso de la Policía Nacional

Por otro lado, el spoofing, una táctica cada vez más empleada por los ciberdelincuentes, consiste en suplantar identidades confiables para obtener información sensible de las víctimas sin su conocimiento. Esta forma de ataque les permite realizar acciones maliciosas, como el robo de datos personales y bancarios, la distribución de malware a través de archivos adjuntos o enlaces infectados, así como el desvío de fondos.

En este tipo de estafa, los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias y se comunican con los clientes para alertarles sobre movimientos sospechosos en sus cuentas. Utilizan tácticas persuasivas para convencer a las víctimas de que realicen transferencias de dinero a supuestas cuentas seguras.

Para aumentar la credibilidad de su engaño, los estafadores emplean técnicas sofisticadas, como la manipulación de los números de teléfono que aparecen en las pantallas de las víctimas. De esta manera, los clientes pueden creer erróneamente que están hablando con su banco legítimo.

Si las víctimas caen en la trampa y realizan las transferencias a las cuentas fraudulentas, los estafadores obtienen acceso a sus cuentas y pueden vaciarlas en cuestión de minutos. Este tipo de ataques puede tener graves repercusiones financieras para los afectados, por lo que es esencial estar alerta y tomar precauciones adecuadas para protegerse contra el spoofing.

Cabe recordar que los bancos nunca solicitarán información confidencial por teléfono o a través de mensajes de texto. Ante cualquier solicitud sospechosa, es fundamental verificar la autenticidad de la comunicación contactando directamente con el servicio de atención al cliente del banco.