Esto es lo que puedes hacer para tu coche huela a nuevo otra vez

Si alguna vez has podido darte el gusto de comprar un coche sin uso, probablemente sabrás que tienen un olor único y distinto a todo. Pero con el paso del tiempo, al ser utilizado a diario, el vehículo ya tiene otro olor. Frente a este problema, ¿qué hacer para que tu coche huela a nuevo otra vez? ¿cuáles son los trucos para recuperar su aroma?

Son varias las recomendaciones que podemos encontrarnos en foros y en redes sociales, pero no todas son efectivas por igual. Incluso cuando definir a qué olía tu automóvil nuevo no sea una cuestión fácil, sí lo es recuperar esa esencia del inicio.

¿Qué hacer para tu coche huela a nuevo otra vez?

En estos casos, nada mejor que consultar a los especialistas en la materia, más que nada porque cada fabricante posee equipos que están dedicándose específicamente a realizar tests olfativos para sus productos. Piensa que si haces una prueba previa a comprar ese coche, te subirás a él. Y antes de apreciar su interior, la primera sensación que tendrás será olfativa. Puede que te decidas finalmente a adquirirlo por su fragancia. Por eso éstos son aromas difíciles de imitar, pero siempre hay algunas soluciones.

En su momento María José López, química del departamento de Calidad de Martorell, Barcelona, detalló en una extensa entrevista a Esquire, que junto a sus colegas se encargaban de dotar a los vehículos de un «olor neutro», que sin embargo es muy ameno para la nariz.

La profesional detalló que analizan «todos los materiales no metálicos de un coche, uno por uno en nuestro laboratorio, y evaluamos si los olores que desprenden son aceptables, …, cuando alguno de los materiales huele demasiado fuerte, se activa un protocolo para intentar sustituirlo». No obstante, hay otros que no se neutralizan por el efecto positivo que tienen en los seres humanos.

Los estudios de la industria evidencian que hay estímulos olfativos que pueden predisponernos a estar más receptivos a comprar. Generalmente, sin importar cuál sea, un aroma que nos gusta aumentará las posibilidades de que compremos el producto.

La propia López confirma que «de todos los materiales de un coche, existe uno que es singular, la piel: tiene que oler a buena piel».

¿Cómo conseguir que tu coche huela a nuevo otra vez?

Para lograrlo, lo primero es hacer como los fabricantes. Es decir, neutralizar los malos olores que abundan en el interior del coche. Existen desodorizantes naturales que pueden hacer un muy buen trabajo, como el café, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio.

Tienes que preparar mezclas con ellos, según los ingredientes que uses, y espolvorearlas sobre las alfombras y tapizados del coche. Deja que actúen durante horas y aspira los restos de las mismas. En el caso del café, puedes llevar unos granos en la guantera.

El truco de TikTok

Por último, en esta plataforma se ha difundido un procedimiento que consiste en dejar algunas perlas antihumedad de alta capacidad dentro del habitáculo. Tienen que quedar en un recipiente con tapa pero sin cerrar, y esperar a que pasen allí una noche entera. Cuando al otro día entres en el coche, sin importar su edad, no podrás creer que huele similar a recién salido de la fábrica.