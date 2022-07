WhatsApp es la principal aplicación de mensajería instantánea, o al menos la más usada, y eso va a significar que, si no la tenemos instalada en algún dispositivo, no podremos comunicarnos con la persona que nos interesa por algún motivo. Más allá de las razones, veamos qué se puede hacer si no tienes un número de teléfono disponible para asociarlo, pero necesitas utilizarla en uno de tus equipos. Así puedes utilizar WhatsApp sin número de teléfono

La buena noticia es que existen trucos para acceder a WhatsApp incluso sin número de teléfono. Claro que esto no es lo habitual, y ni siquiera se recomienda hacerlo, pero en una situación grave puede sacarnos de un apuro, así que es mejor conocer cuáles son los pasos que tenemos que seguir en tales circunstancias.

Así puedes utilizar WhatsApp sin número de teléfono

Lo primero que debes tener en cuenta es que para poder utilizar WhatsApp sin número de teléfono es necesario descargarse una aplicación, la cual es válida tanto para Android como para iOS. La palicación se llama Text Now: Free US Phone Number y se creó para poder realizar llamadas y enviar mensajes teniendo únicamente un número virtual. Gracias a eso podrás utilizarla para activar WhatsApp, y necesitarás tener dos dispositivos móviles, ya sean smartphones o tablets. Una vez que te descargues Text Now, abre la aplicación y crea una cuenta con tu correo electrónico. Puedes hacerlo también con tu cuenta de Facebook. Cuando ya entras en la aplicación con tu login, verás que aparecen varios números en la pantalla, los cuales van cambiando cada minuto más o menos. Entre esos números deberás seleccionar uno, pero comprueba antes que es válido. Abre WhatsApp en otro dispositivo y ve a donde tienes que añadir el teléfono para probar esos números hasta que encuentres uno que es válido y te permite seguir adelante. Tienes que hacerlo rápido ya que tienes menos de un minuto antes de que cambien los números otra vez. Una vez que lo encuentras, selecciónalo en la aplicación para que quede registrado y en WhatsApp dile que sí quieres utilizar ese número de teléfono. Para verificar tu número de teléfono, WhatsApp te dirá si quieres recibir una llamada o mensaje, lo cual harás en el primer dispositivo en el que tienes la aplicación con ese número.

Esto se recomienda únicamente para crearte una cuenta de WhatsApp si no quieres dar tu número real, por ejemplo por contactos en redes sociales o videojuegos.

En líneas generales, hay dos formas de usar WhatsApp sin un número de teléfono, que consisten primero en relacionar la app con un número fijo y, segundo, en aprovechar un número ficticio, generado específicamente para solventar esa demanda del servicio, pero que no está activo.

Usar WhatsApp con teléfono fijo

Descarga e instala WhatsApp en algún dispositivo que tengas a mano y, cuando te pida el número, pon el del teléfono fijo que tienes en casa, con sus códigos nacionales y locales, y escoge que WhatsApp realice la configuración a través de una llamada, añadiendo la clave de acceso que recibirás en el teléfono fijo al dispositivo en cuestión para poder mensajear desde la app.

Usar WhatsApp con un número de teléfono temporal

Alternativamente, hay páginas y programas que crean números temporales para poder validar esas cuentas que nos los piden, por ejemplo TextNow en iPhone y Android, los cuales generan números ficticios, inventados en ese mismo momento y que están libres para confirmar tu identidad.

Descarga TextNow desde este enlace en iPhone o desde este enlace en Android, usa el número que la aplicación acaba de crear y espera a que llamen. Podrás atender sin problemas desde allí. Una vez confirmada tu identidad puedes usar WhatsApp con ese número sin mayores inconvenientes.