Cómo reducir la irritabilidad hacia los demás

A veces atravesamos etapas en las que estamos peor. Contamos con estrés y nos enfadamos antes. Por esto reducir la irritabilidad hacia los demás va a permitir que estemos mejor con nosotros mismos y con el resto de personas.

Debes pensar que lo que te sucede es cosa tuya y no tienes que pagarlo con todas las personas, sea familia, compañeros de trabajo o amigos. Seguro que los más allegados te entenderán pero llegará un día en el que se hartarán.

Los pasos para reducir la irritabilidad hacia los demás

Estar conectado con la tecnología todo el día

Sabemos que es necesario para el trabajo diario, pero cuando es todo el día y además para todas las cosas, desarrollamos una especie de irritabilidad interna que nos convierte en personas algo detestables. Es fácil, deja las redes, concéntrate, no mires mails, desconecta las notificaciones, ves a dar una vuelta, corre, anda, ves al cine y desconecta varias horas al día.

Ejercicio diario

Relacionado con lo anterior, si estamos todo el día sentados, de manera sendentaria y casi no nos movemos, entonces estaremos mas enfadados. Hay que comprobarlo, puesto que cuando dejamos de hacer ejercicio, no vamos al gimnasio o hemos estado todo el día en casa, entonces solemos estar enfadados por cualquier cosa. Esto hace que nuestra relación con los demás tampoco esté bien.

Para salud física y también mental, el ejercicio físico es algo así como que nos devuelve la vida en todos los sentidos.

Medita

Mucho se habla de la meditación. La verdad es que es concepto que usamos de forma amplia pero hay muchos matices. Lo ideal es que aprendas a hacerlo para empezar un poquito cada día. La finalidad es poder controlar tus pensamientos y emociones para estar bien contigo mismo y ver la vida de forma más zen.

Acepta lo que no puedes cambiar

Muchos profesionales también recomiendan que a veces las personas se frustran por aquellas cosas que no controlan y que no depende de nosotros. Como no está en nuestras manos poco podemos hacer por cambiarlo, así que lo mejor es no preocuparse por ello. Piensa en adaptarte a ello sea como sea, y en cambiar aquello que sí puedes.

Positivismo diario

Para que no tengas tanta irritabilidad con los demás, procura ver el lado positivo de las cosas. Vida no hay más que una y debemos aprovecharla. Haz aquello que te divierte y entretenga más y verás lo demás se desvanece, volverás a tu estado de calma y alegría continuo.