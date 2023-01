Una interesante forma de personalizar prendas son los clásicos parches termoadhesivos o simplemente «parches». Al pegarlos encima de tus pantalones, camisetas o chaquetas, vas a poder darles un toque personal y diferente. Son potencialmente útiles para disimular roturas y desgastes. Pero, ¿cómo puedes pegar parches en la ropa?

Lo mejor de estos apliques es que se consiguen en las tiendas en diseños muy variados, de modo que siempre vas a encontrar uno que se ajuste a tus necesidades, que logre tapar esa imperfección de una de tus prendas favoritas.

¿Qué hace falta para pegar parches en la ropa?

En cuanto a los materiales, todo lo que requerirás es un trozo de tela para colocar entre la plancha y la pegatina, parches según la cantidad que quieras, alguna prenda a customizar, plancha de ropa, e hilo y aguja.

Pasos para pegar parches para la ropa

Marcar la ubicación del parche en la prenda elegida. Coloca el parche hacia arriba de forma que la parte adhesiva esté en contacto con la prenda. Enciende la plancha y ponla a 110º sin vapor. Una vez colocado el trapo y estando la plancha ya caliente, ponla encima durante 20-30 segundos y quítala. Dale la vuelta a la prenda para que esté del revés y vuelve a darle calor a la zona del parche. Dale una puntada para que quede totalmente fijado.

Paso a paso

Una vez que tengas decidido en qué zona de la prenda irá el parche, debes ubicar el trozo de tela de algodón directamente entre la plancha y la pegatina termoadhesiva, presentando todo encima del punto deseado.

En ese momento, pones la plancha sin vapor durante unos 30 segundos aproximadamente sobre la pegatina. Notarás que al cabo de ese tiempo queda adherida pero, para mejorar los resultados, te recomendamos que la des vuelta y la planches también del revés por otros 10 o 15 segundos, para evitar que el parche se despegue pronto.

En el caso de que notes que la pegatina no está del todo firme, deberías elevar la temperatura de la plancha, repitiendo los pasos que acabamos de indicar hasta que te quedes completamente conforme del trabajo.

Es importante que no uses la prenda hasta que no esté totalmente fría, por lo que te aconsejamos que personalices tu ropa horas antes de utilizarla. Y, si sabes cómo hacerlo, darle unos puntos de sutura reforzará su adherencia.

Como ves, no es complicado realizar estos pasos para que tu ropa esté como nueva.