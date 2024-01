Cómo limpiar las navajas correctamente (antes de comerlas)

Una correcta manipulación de los alimentos es importante no sólo para poder preparar y consumir los alimentos como deberíamos, sino también por cuestiones de salud. Saber cómo limpiar las navajas antes de comer, por ejemplo, es importante para evitar problemas con esta materia prima.

Por otro lado, ingerir arena y otros restos que suelen venir junto a los ejemplares de navaja puede causar una reacción adversa. Entonces, debemos tomarnos el tiempo suficiente para limpiarlas bien y que la receta para nuestros invitados no corra riesgo.

Mariscos y moluscos: clásicos de las fiestas

Al igual que las almejas y los berberechos, las navajas son mariscos deliciosos pero que demandan cierta dedicación al cocinero. Clásicos de las fiestas de fin de año, son muy apreciados en la gastronomía española y se elaboran a base de platillos incluyendo estas conchas alargadas y frágiles con un ligero sabor a mar. El secreto del éxito, si te toca ser el anfitrión, es lavarlas.

¿Cómo limpiar las navajas correctamente?

La mayoría cometemos el error de creer que el agua puede hacer el trabajo por nosotros, y sólo nos ocupamos de dejarlas unos segundos debajo del grifo para que les quite toda la suciedad. Pero de esa forma no llegamos a la parte interna de la concha, justamente donde suele acumularse todo el desperdicio del mar. El grifo no basta y tienes que quitar esa arena tú mismo.

El truco elemental para deshacerse de la arena de su interior es sumergir las navajas en un recipiente con agua fría y abundante sal. Deben permanecer allí al menos un par de horas y, si puedes, asegúrate de colocarlas en posición vertical. Es aconsejable usar un recipiente alargado para que naturalmente queden en esa posición. Al abrirse, la arena decantará y se irá al fondo del recipiente.

Cuando las retires del recipiente hazlo con cuidado, para no revolver mucho el agua y que la arena se quede en el fondo.

¿Qué pasa si siguen sucias?

Puede que algunas navajas sigan sucias y puedas notarlo a simple vista. Lo que debes hacer es, ahora sí, pasarlas por agua fría. Recuerda que la sal habrá logrado que la arena se desprenda, así que tiene sentido dejar correr el agua para quitarla poco a poco. Luego, coge un escurridor y apriétalas en el centro. Hazlo una a una para ejercer presión hasta que acaben de soltar arena.

Limpiar las navajas: ¿qué pasa si se come arena?

Aunque unas pocas navajas no deberían significar ningún contratiempo, si la arena está sucia su ingesta podría causar infecciones parasitarias. Y si se consume en gran cantidad podría provocar otras molestias como una obstrucción intestinal.

¿Qué beneficios aportan las navajas?

Suponiendo que estén limpias y que formen parte de nuestra dieta regularmente, las navajas pueden aportarnos varios beneficios. Lo primero que vas a conseguir es aumentar tus niveles de Omega 3 y vitamina B12 en sangre. Asimismo, contiene poca grasa, proteínas y calorías «buenas». Es decir, sus nutrientes son un motivo más para utilizarlas en la cocina. Ya no sólo por el sabor.

Y un último detalle es que está probado que las navajas, por su vitamina B12, son ideales para los pacientes que sufren de anemia. Si padeces de este inconveniente, deberías adoptarlas porque poseen zinc, hierro y otros nutrientes perfectos para tu organismo.

Por supuesto, deben contemplarse en un régimen alimentario variado. Abusar de ellas no es la solución en ningún caso.

Independientemente de lo que te gusten, de la época del año y otros factores que debes tener en cuenta, ya sabes cuáles son los pasos para limpiarlas bien. Verás que es algo simple que no quita demasiado tiempo.