El fenómeno de Granada que quita el sueño a los científicos de China: no dan crédito a lo que pasa

Lo que pasa en Granada es un fenómeno poco común que ha conseguido quitar el sueño a los científicos de China. Las conexiones entre el mundo pueden ser más extrañas de lo que nos imaginamos. Lo que pasa en nuestro país puede acabar siendo determinante para los que viven en la otra parte del mundo, en concreto para un país que se ha convertido en un experto en realizar todo tipo de estudios. La ciencia que nace de las universidades chinas tiene la mirada puesta en España y en concreto en este punto del planeta.

Granada es la provincia o ciudad que quita el sueño a unos expertos que analizan cada uno de los movimientos que se produce en las profundidades de la Tierra. Hay un punto de inflexión que quizás desconocíamos y se ha convertido en toda una realidad. España ha sido un punto de históricos terremotos. No estamos a salvo de esos riesgos que podemos correr de la mano de determinados fenómenos naturales que pueden afectarnos más de lo que nos imaginaríamos. No dan crédito a lo que pasa.

En las profundidades de la Tierra se producen una serie de movimientos que debemos empezar a tener en cuenta. Son cambios que no podemos controlar y que en cierta manera acabarán marcando un antes y un después de la mano de determinadas circunstancias que quizás hasta ahora no habíamos visto.

La ciencia se encarga de asegurar esas situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después. De la mano de determinados cambios que pueden llegar a ser los que marcarán esta diferencia importante. Por lo que, habrá llegado ese momento de hacer realidad algunas teorías que hasta la fecha no han podido demostrarse.

La tecnología va de la mano de la ciencia para poder ofrecer una serie de soluciones que son las que nos acompañarán en estos próximos días. Sin duda alguna, tenemos por delante determinadas situaciones que se han convertido en toda una novedad y que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. El futuro del planeta nos obliga a conocer la forma en la que se conectan determinadas partes del planeta. Parece que los científicos chinos, están muy pendientes de lo que pasa en las profundidades de nuestro país por una poderosa razón.

Granada es el punto del planeta que quita el sueño a los científicos de China

China coge el testigo de otros países del mundo que han conseguido obtener una serie de noticias importantes que han llegado desde lejos. Sin duda alguna, tenemos por delante algunas novedades que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después en el futuro en el que puede haber algunos terremotos en nuestro territorio.

Este reciente artículo nos advierte de los riesgos de una de las placas tectónicas que parece que está experimentando determinados movimientos en estos últimos tiempos. Sin duda alguna, debemos empezar a prepararnos para un fenómeno que podría afectarnos a todos y acabará siendo el que marque la diferencia.

Tal y como nos explican estos expertos: «La región de Rif-Betics-Alboran ha sido vital en la evolución tectónica del Mediterráneo occidental. Las imágenes sísmicas apoyan la idea de que el retroceso continuo de la losa sea una fuerza prominente en esta región. Sin embargo, la estructura detallada de la losa y los mecanismos físicos que generan terremotos locales profundos (> 600 km) siguen sin estar claros. Aquí, analizamos las formas de onda registradas a partir de densas redes sísmicas sobre el profundo terremoto bajo Granada en 2010 para estudiar la estructura de la losa. Descubrimos una fina capa de baja velocidad (LVL) en la base de la losa para explicar tanto las largas codas observadas en Marruecos como las llegadas secundarias observadas en España. Este LVL indica la presencia de silicatos de magnesio hidrurosos que se extienden hasta una profundidad de ~600 km, lo que sugiere que la fragilidad de deshidratación promueve la ocurrencia de terremotos de enfoque profundo. Nuestros hallazgos contradicen el modelo de losa tradicional con el LVL sentado en la parte superior de la losa, lo que sugiere que la losa de Alboran ha sido volcada».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre los terremotos de enfoque profundo que ocurrieron en diferentes regiones, los que están debajo del sur de España son únicos. Desde 1954, ha habido cinco grandes terremotos de enfoque profundo cercanos con profundidades superiores a 600 km bajo Granada ( Buforn et al., 2011). En contraste con los terremotos de enfoque profundo a lo largo de la subducción fría de Tonga que puede tener réplicas significativas (Wiens y Gilbert, 1996), los terremotos de enfoque profundo de España carecen de réplicas, que son más similares a los de la región de Japón-Kuril. Además, no se ha registrado ninguna sismicidad entre las profundidades de 150 y 600 km bajo el sur de España (Buforn et al., 2004). Aunque el origen de los terremotos de enfoque profundo en España es una pregunta abierta, están naturalmente vinculados a la litosfera fría subducida. Sin embargo, si la estructura de alta velocidad es una losa subducida o una litosfera continental delaminada sigue siendo controvertido, lo que añade otra pregunta sobre la evolución del Mediterráneo occidental».