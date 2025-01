El misterioso pueblo de España escondido bajo el agua: hay que visitarlo una vez en la vida

Hay un misterioso pueblo en España, escondido bajo el agua que hay que ver, al menos una vez en la vida, deberemos descubrir. La realidad de nuestro país es que el turismo es uno de los pilares principales y no es casualidad. Tenemos tanto que ofrecer a todo el mundo que desee desembarcar en España que no es de extrañar que nosotros mismos no seamos conscientes de esta gran riqueza que nos acompaña en este día a día que creamos poco a poco.

Tenemos que empezar a ver llegar algunos cambios que pueden acompañarnos en las próximas jornadas y que realmente serán los que nos hagan reflexionar. Son días de ver un poco más allá y de tener en mente estos destinos que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en estos días. Es momento de organizar una pequeña escapada a un lugar que quizás no sabíamos ni que existía, pero acabará siendo una realidad en todos los sentidos. Es hora de visualizar determinadas transformaciones que pueden ser las que nos acompañen en estos últimos días. Toma nota del viaje a un pueblo de España escondido bajo el agua que te acabará sorprendiendo.

Hay que visitarlo una vez en la vida

Si nos fijamos en todo lo que nos ofrece nuestro país para visitar, podemos tener cientos de pueblos que nos pueden interesar. Es una opción más barata que puede acabar siendo la que nos atraiga en estos días que tenemos que empezar a organizar las escapadas que vamos a hacer en estos próximos días.

Lo que queremos esta primavera o final del invierno es ver las cosas desde otro punto de vista, con la mirada puesta a algunos sitios de interés que hasta el momento no imaginábamos que estuviesen tan cerca. Quizás a unos pocos kilómetros, consiguiendo sólo un pequeño recorrido, podemos empezar a descubrir todo un mundo.

Ese pueblo con un encanto especial o un punto del planeta que puede darnos más de una alegría inesperada. Todo es posible con ciertas novedades que no podemos dejar escapar y que seguirán la dinámica de los expertos en viajes. Este pueblo es uno de los que hay que ver una vez en la vida y como principal peculiaridad destaca que está bajo el agua. Algo que quizás puede sorprendernos en muchos aspectos.

Este es el misterioso pueblo que hay escondido debajo del agua

Debajo del agua hay un misterioso pueblo que puede convertirse en uno de los que formen parte de tu lista de sitios que visitar. Es una opción que te dará un enclave de esos que realmente ponen los pelos de punta, dependiendo de la estación del año puede estar más o menos visible, ya que fue durante los años 90 cuando este lugar desapareció bajo las aguas de una presa.

Desde Galicia Maxica nos dan unas pinceladas de Aceredo: «En el año 1993 se inauguró el embalse de mayor productividad eléctrica de Portugal hasta la fecha. Era el embalse de Alto Lindoso, construído sobre el río Limia, muy cerquita de la frontera con Galicia.Como era de esperar la construcción de su presa propició la anegación de una vasta zona del valle de Limia, lo que incluía tierras gallegas y parte del actual Parque Natural da Serra do Xurés. Muy a su pesar, pueblos enteros tuvieron que ser abandonados, pues quedarían sumergidos para siempre en el agua de Limia. Fue el caso de A Reloeira, Buscalque, O Bao, Lantemil y Aceredo en Lobios, el más grande de todos ellos. Recordemos que en tierras gallegas ya había un embalse en el Limia, el de As Conchas, que ocultó uno de los puentes con mejor pasado romano de Galicia, Ponte Pedriña. Aceredo es uno de esos núcleos rurales que antaño rebosaban vida y que en la actualidad emerge de las aguas del Limia como un pueblo fantasmal, devastado. Esto sucede en épocas de sequía y sobre todo con el aumento de la producción de energía eléctrica».

Recientemente se ha podido visitar este lugar: «Entre los años 2021 y 2022, la aldea de Aceredo quedó totalmente a la vista, permitiendo la visita a miles de curiosos. No fue la primera vez que se veía Aceredo, pero esta vez, el bajo nivel del embalse permitió ver hasta la última de sus piedras. Muchos de los habitantes de Aceredo lógicamente no se querían marchar. Era su vida, su aldea, su infancia, su trabajo… A pesar de las protestas nada se pudo hacer ante la sed de agua de estas instalaciones. Muchos fueron obligados a vender y otros no tuvieron más remedio. Hubo incluso quién se aprovechó del asunto, llegando a comprar fincas para después revenderlas a la hidroeléctrica EDP, que por cierto, es propietario en la actualidad de esas tierras. En la aldea de Aceredo pudimos ver en primera persona la ruina que presentaba el pueblo, que año tras año va deshaciéndose más y más. Para la próxima vez que se pueda ver, poco ya quedará».