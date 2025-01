No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia. El pasado miércoles 29 de enero, pudimos disfrutar del capítulo 234 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, los espectadores han podido ver cómo Begoña no puede evitar tener serias sospechas, por lo que decide hacer numerosas preguntas respecto a la desaparición de Víctor. María sigue al pie de la letra todas y cada una de las instrucciones de Jesús para mantener el secreto y, de esta forma, tratar de aparentar cierta normalidad. La Guardia Civil se ha presentado en casa de la familia De la Reina para hacer una serie de preguntas sobre Víctor.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta exitosa serie diaria han podido ver cómo Digna no ha dudado un solo segundo en hacer una importantísima confesión a sus hijos respecto a su relación con don Pedro. Todo ello mientras los rumores respecto a la orientación sexual de Marta empiezan a propagarse a toda velocidad por la fábrica. Luis y Begoña no pueden evitar sentirse profundamente preocupados por el estado anímico de Luz, sobre todo después de saber que se está planteando dejar la medicina y tomarse un descanso tras lo ocurrido con Margarita. Carmen ha dado el paso de reconocer que todavía sigue culpando a Marta por el disparo que recibió Tasio, mientras que la De la Reina le hace responsable directa de la apertura de una nueva tienda.

¿Qué sucede en el capítulo 235 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 30 de enero?

La familia De la Reina ha dado el importantísimo paso de ponerse de acuerdo para ver qué versión de los hechos van a contar durante el interrogatorio de la guardia civil, todo ello mientras María aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una importantísima confesión a Andrés.

Begoña, por su parte, no ha dudado en hacer saber a Andrés que siente una profunda preocupación por la misteriosa desaparición de Víctor. En cuanto a Gema, comienza a estar convencida de que Víctor ha cometido una auténtica locura. Los Merino han querido informar a Digna de que se va a posponer la construcción del balneario, mientras Tasio intenta convencer a Marta para que cambie de opinión respecto a Carmen.

Impotente ante el doloroso duelo que atraviesa Luz, Luis opta por pedir ayuda a Begoña. Leonor se marcha en el momento en el que empezaba a llevarse bien con Claudia, mientras que los rumores sobre la vida privada de Marta comienzan a adquirir una mayor repercusión. ¡Todo empieza a descontrolarse! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.