Los virus en los smartphones son bastante menos frecuentes que en los ordenadores, pero eso no impide que vayamos a encontrarnos con algún elemento intrusivo en su interior. Sobre todo en los teléfonos con el sistema operativo Android. Más allá del esfuerzo de Google en este sentido, es probable que debamos saber cómo eliminar un virus en un móvil Android.

Debes intentar ser absolutamente cuidadoso con los sitios y apps por los que navegas y que ejecutas, porque la mayor parte de los virus y malware están en ellos. Suponiendo que hayas seguido esta recomendación, y que aún así notes un funcionamiento irregular, que nada tiene que ver con cómo suele responder a las acciones que realizas, ten en cuenta estos consejos.

Consejos para eliminar un virus en un móvil Android

Desinstalar apps, sobre todo los APK

Cuando detectes que tu teléfono haga cosas que tú no le estás pidiendo que haga, revisa cuáles son las últimas aplicaciones instaladas en él, y asegúrate de eliminarlas de inmediato. Tienes que descartar todas las apps de las que sospeches que puedan ser la causa del comportamiento de tu móvil, incluyendo las que hayas instalado vía APK.

Los APK son archivos ejecutables que podemos descargar e instalar en nuestros dispositivos, y que tienen sentido cuando las apps a las que pertenecen no están disponibles en la tienda Google Play. No obstante, siempre debes buscarlos en sitios seguros, como APK Mirror, y no en otros cuya procedencia desconozcas. Puede que estén infectados, y el virus entre por esa vía.

Iniciar en Modo Seguro

Al igual que los ordenadores, los smartphones poseen un Modo Seguro o Modo Emergencia, desarrollado para estas situaciones, que permite acceder al equipo incluso cuando esté fallando. Tienes que apagarlo y, en el menú previo a que se apague definitivamente, deberías ver opciones. Una de estas opciones es la del Modo Seguro, así que selecciónala.

Ya en el Modo Seguro, puedes desinstalar las apps que de otra manera no te permitieran hacerlo.

Restablecimiento de fábrica

Si tu Android sigue con errores tras desinstalar las apps sospechosas, no hay otra salida que llevar a cabo un restablecimiento de fábrica, que lo dejará como nuevo, así que deberías disponer de una copia de seguridad de todos tus contenidos, recuperándolos luego.

¿Vale la pena un antivirus?

La experiencia indica que los antivirus en Android, al menos los gratuitos, no son muy eficientes, así que es mejor olvidarlos y actuar por nuestra cuenta para eliminar estos posibles virus del móvil.