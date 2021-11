Si el material no es muy bueno, es bastante normal que las medias acaben algo estropeados al final de una jornada. Pero con estos trucos, verás cómo arreglar unas medias rotas en unos pasos. Es algo simple que puedes hacer en casa con determinadas herramientas y productos que todos tenemos a nuestro alcance.

Todo depende del tipo y material con el que esté hecha la media, porque entonces su reparación será una u otra.

Descubre cómo arreglar unas medias rotas

Según sea de fibra natural

Si el material de la media es de fibra natural entonces podemos hacer varias cosas. Una de ellas, y aunque parezca algo surrealista, es echar un poco de clara de huevo en la parte de detrás de esta media y luego planchar esta prenda en la parte de delante. Luego debes lavar la media a mano para que se vayan los restos de la clara de huevo.

Medias de hilo

En este caso, deberemos hacernos con un pegamento especial para este tipo de materiales. Para esto debes ir a tiendas especializadas y preguntar por este tipo de productos.

El truco del esmalte de uñas

Es uno de los trucos más recurrentes para arreglar unas medias rotas. Aunque a veces es un remedio temporal, no cuesta nada por probarlo y te soluciona una noche en el caso de que las medias se rompan al inicio de una fiesta o cena.

Debes aplicar un poco de esmalte de uñas sobre la rotura de la media, pero sin pasarte, para detener el agujero con el fin de que no vaya a más. Entonces asegúrate de llevar en el bolso siempre una laca de uñas buena y de las que se secan al momento.

Lavarlas a mano

En el caso de que todavía no se hayan estropeado y las veas muy finas y frágiles, entonces no las pongas en la lavadora porque van a durar menos y es posible entonces que se hagan agujeros antes de lo que convenga.

Para esto, los expertos recomiendan que se puedan lavar a mano. Y si no tienes tiempo quieres ponerlas en la lavadora, entonces primero debes ponerlas en una bolsa para así protegerlas. En este caso, además debes usar un detergente adecuado y especial para prendas delicadas.

Una vez lavadas, se deben secar al aire libre pero no al sol porque entonces también se pueden estropear antes. No se te ocurre ponerlas en la secadora porque hay tejidos que no lo aguantan.