Aunque no pasan por su mejor momento de ventas, muchos de nosotros tenemos uno o dos tablets en casa para ciertas ocasiones. Estos dispositivos pueden ser útiles si queremos ver series o películas en algún lugar donde no haya otras pantallas disponibles. También a la hora de estudiar o trabajar. Pero, para que funcionen correctamente, deberíamos mantenerlos actualizados. Probablemente no recuerdes los pasos para actualizar Android en una tablet, así que vamos a repasarlos.

La mayoría de estos equipos, a excepción del iPad, llevan el sistema operativo Android, el mismo que la mayoría de los móviles. Normalmente hay una actualización de este sistema al año, y pequeñas actualizaciones mensuales o cada varias semanas.

Así debes actualizar android en una Tablet

La mejora del rendimiento y agregar nuevas funciones requiere de la actualización de Android, sistema operativo de tablets y smartphones que fue desarrollado por Google.

Es un sistema que podemos comparar con el de otros terminales como iOs (para los iPhone) o Symbian, pero que se basa en Linux, de modo que se crea a partir de un sistema operativo libre y gratuito. A través de este sistema podemos hacer que nuestra tablet (o smartphone) funcione a través de aplicaciones instaladas, interfaces y como no, mediante el uso del lenguaje Java.

Actualizar estos aparatos es un requerimiento del fabricante para que podamos acceder a sus últimas funciones sin problemas. Además es importante porque en cada actualización aparecen nuevas soluciones relacionadas con la seguridad y la privacidad. Básicamente, lo que notaremos tras actualizar es una mejora del rendimiento de la tablet en todos los sentidos posibles.

En tu tablet, ve a Configuración, Información en el dispositivo, Actualización del sistema, Buscar actualizaciones disponibles Buscará las actualizaciones disponibles y, en caso de encontrar una, la descargará, la instalará y te pedirá que la reinicies Una vez que lo hagas, estará unos segundos más para los últimos ajustes. En breve, podrás usar tu tablet de nuevo

Actualizar con»root»

Si no tienes actualizaciones automáticas, pero deseas poder actualizar Android a su versión más nueva, tendrás que «rootear» la tablet. De este modo, podrás utilizar una versión que normalmente tu tablet no admite, pero que gracias a pequeños cambios podrá adaptarse. Para hacerlo, necesitas los permisos de root en tu tablet y luego tendrás que descargar la versión que prefieras e instalarla en la tablet con un programa informático.

Actualizar en una tablet de Samsung

Samsung es el mayor vendedor de tablets con sistema operativo Android, y nos ofrece un software para PC, Samsung Kies, que facilita enormemente el proceso de actualización de sus productos. Si Google lanza una nueva versión de Android, estará allí.