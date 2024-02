Baños más limpios y seguros: lo que no debes tener para que no se estropee

Una parte de los baños suelen ofrecer mayor humedad especialmente porque se encuentran en interiores de la vivienda. Esto hace que no haya ventanas y sea complicado poder ventilarlos como se merecen. Te contamos lo que no debes tener en tu baño para que no se estropee. Así se conservará mucho más limpio y seguro.

Debes tener en cuenta ciertos materiales y objetos que es mejor que tengas en otras zonas más frescas y con luz de la casa.

Lo que no debes tener en tu baño para que no se estropee

Según qué maquillaje, brochas y demás

Nos hemos acostumbrado a dejar el maquillaje en las estanterías o cajones de los baños. Quizás no es la mejor opción porque se pueden estropear antes y hacer que todo el lugar además tenga un olor algo extraño.

Como es un lugar con mayor humedad, entonces ciertas cremas y bases o bien polvos para la cara puede romperse y perder entonces su eficacia. Con ello la durabilidad de estos productos será mucho menor.

Del mismo modo pasa con las brochas, que a la larga y si adquieren moho o bien humedad acaben estropeándose antes y tengan bacterias nada buenas para nuestra piel al ser el contacto directo del maquillaje sobre la tez.

Lo ideal es dejarlas en la nevera si pueden conservarse en frío o si no en un lugar que sea fresco pero no húmedo como los baños. La habitación, tu tocador y los cajones que tienes en este espacio pueden ser los factibles para guardar tales objetos.

Antes de mantener y conservar ciertas cremas y maquillaje mira bien las recomendaciones de conservación para que puedan estar en un lugar óptimo.

Ciertos perfumes

También tendemos a almacenar los productos en estos espacios y resulta que no hace falta. Primero que si son de cristal, en un descuido se pueden romper con mayor facilidad. Segundo que los diversos cambios de temperatura que sufrimos en un espacio como el baño hará que la calidad del perfume puede entonces disminuir.

Toallas y otros

Es verdad que en el baño necesitamos tener las toallas a mano porque sirven para secarnos tanto las manos como nuestro cuerpo cuando salimos de la ducha.

Pero con el tiempo acumulan la humedad de este espacio y acaban oliendo mal. Por tanto debemos tener las básicas, no muchas más ni almacenar otras que no usamos allí. Además tendremos que ir limpiando las toallas de uso para que las tengamos durante tiempo pues verás y notarás que el olor al paso de los días ya no es tan bueno.

En general, y la que no estén en uso, debes guardarlas en armarios, en zonas secas y las tendrás así limpias y bien conservadas por más tiempo.

Cepillos de dientes con su tapa

Es el lugar de tenerlos porque nos lavamos los dientes en el baño. Pero los expertos recomiendan que no estén expuestos, se puedan guardar y lo mejor es usar una tapa para que estos cepillos de dientes no queden entonces expuestos a la cantidad de gérmenes y bacterias que suele haber en el baño. Recuerda que son para lavar los dientes y todo ello puede entonces entrar en tu boca.

Otros utensilios como afeitadoras: no debes tener en el baño



Tanto para hombres como para mujeres, las afeitadoras son cada vez más comunes para acabar con el vello indeseado de cualquiera de las partes del cuerpo. Si no están protegidas, podemos hacernos daño sin quererlo. El vapor y el agua hacen que entonces se puedan oxidar las chuchillas.

Lo mejor es dejarlo en otra habitación, bien guardadas y si no dejarlas con protección y dentro de sus debidos estuches.

Libros y revistas: no debes tener en el baño



Ya hace año que estos objetos han dejado en desuso en el baño porque ahora usamos el móvil para todo. De igual forma el móvil también es enemigo de tales espacios porque no es la primera vez que a alguien se le ha caído por el WC o directamente en la ducha o bañera, así que también deben estar lejos.

Ahora bien, los libros y revistas pueden estropearse con total facilidad. Porque se mojan, se queda húmedos y no es el lugar indicado para ello. Los puedes tener un rato para leer, pero de inmediato debe irse a la estantería de comedor o de la habitación correspondiente.

Qué hacemos con los medicamentos

Hay ciertas dudas para saber dónde conservamos los medicamentos. Según Medline Plus, tanto el calor como el agua puede hacer que tales fármacos se estropeen antes y ya no nos valdrían.

Es factible tener algunos cerrados y guardados en armarios dentro del baño, pero en general, el resto, y más si hablamos de pastillas, siempre es mejor que estén clasificados en un lugar que sea más bien seco. Lee bien los prospectos porque otros medicamentos tengan que conservarse en frío y la nevera es entones el lugar indicado para ello.