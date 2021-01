Ideas para un maquillaje más clásico

Con la mascarilla encima cada día, necesitamos un tipo de maquillaje más clásico. Vamos a dejar los brillos y los gloss para las fiestas o salidas y nos enfrascamos en saber cómo lucir un maquillaje algo más natural que podamos mostrar sin cambiar demasiado ni de forma exagerada.

Colores claros, cara lavada, labios nude… son muchos los pasos que puedes seguir para dejar de lado tu look más fashion para mostrar algo más de naturalidad.

Ojos ahumados con tono marrón

Si se trata de dar naturalidad, Maybelline nos da algunos consejos como aplicar unos ojos ahumados en tono marrón. Porque van bien en todo tipo de ocasiones, favorecen toda clase de rostros y ojos, dan profundidad a la mirada, son sutiles pero súper favorecedores, etc.

Tonos pastel

Para crear ese maquillaje más clásico que puede servirnos para el día a día, hay que emplear tonos pastel, tales como rosas, naranjas y el favorecedor nude.

En este caso Maybelline apuesta por los tonos rosa pastel porque considera que siempre nos van a favorecer. Pueden aplicarse en mejillas, labios, e incluso en párpados. Este clásico de maquillaje queda perfecto para llevar por el día, y también pega con todos los outfits.

Máscara de pestañas a tope

Que mostremos un maquillaje más clásico no quiere decir que vayamos a renunciar por aquello que con puede sentar mejor. Así unas pestañas bien largas, van a mostrar nuestra mejor mirada, que es algo que con la mascarilla suele potenciarse mucho más. Así que a tope con tu rimmel.

El toque de eyerliner

Maybelline también cita el delineado estrella que debe estar entre estos looks. Pero sin pasarse porque se supone que es un maquillaje clásico, natural y sin recargar demasiado. La marca explica que si todavía no sabemos cómo van los eyeliners líquidos, no te preocupes, porque hay eyeliners que te solucionarán la vida.

Comentan que podemos añadir un buen maquillaje de cejas y, una vez más, unos labios nudes. Porque el centro de atención es en este caso la mirada.

¿Labios rojos?

Los labios pueden ser en este caso nude, rosa, naranja, etc. pero si nos centramos en el maquillaje más clásico, entonces está el rojo. No podemos renunciar a unos labios rojos que son objetos de pasión de todos y que nos sientan tan bien.

Así lo destaca también Maybelline, que comenta que, en el caso de optar por un labio rojo, entonces el resto del maquillaje debe ser mucho más natural, como apostar por aquellos colores neutros para ojos y también como base para nuestro rostro.

Bases BB y CC cream

Las bases para nuestro rostro deben ser, en este caso, lo más parecidas a nuestra piel. Así escoge bien el color que estas cremas que sirven de prebase y que además suelen corregir algunas imperfecciones que tenemos en el rostro.

¿Qué hacemos con las uñas?

Deja de lado las fantasías y céntrate en una manicura cuidada con rosas, rojos o colores algo más claros. El nail-art es estupendo, pero mejor lo dejamos para otros motivos. Si bien hay algún tipo de decoración menos recargado que entraría dentro de lo clásico y que podemos llevar sin problema cada día. El nude y el color neutro es el mejor para mostrar unas uñas nada recargadas e igualmente vistosas y elegantes.

Qué no sería un maquillaje clásico

Esto es muy personal, pero hay una base de tendencias que engloban cómo debe ser un maquillaje clásico, y estas no se incluirían:

-Glitter. Este efecto se suele emplear cuando queremos dejarnos ver. En fiestas, en una cena, para una videoconferencia importante, o porque queremos, pero no estaría dentro del maquillaje más natural.

-Dorados y plateados. Son colores de brillos para atrevidas. Por esto no sería el maquillaje adecuado para el día a día. Además implica tener que estar más tiempo para emplearnos en este tipo de maquillaje y luego el desmaquillante y limpieza posterior. Por esto mejor dejarlo para otros momentos.

-Un gloss exagerado. Los labios pueden teñirse de brillo para ensalzar esta zona. Queda realmente bien, pero el gloss siempre hace que entonces todos se fijen en esta área de nuestro rostro y si realmente queremos un maquillaje que sea menos vistoso, mejor un rosa o nude, como hemos destacados anteriormente.

-Smokey eyes. Este tipo de look también suele ser recargado. Se basa en teñir de negro gran parte del ojo para crear un efecto deslumbrante. También precisa de su tiempo para que los ojos queden espectaculares. Debemos minimizar este tiempo con sombras de ojos de colores y menos visibles.

-Labios negros y otros. El color de labios muy fuerte también hace que te fijes en esta zona más que en otra. Vamos a dejar los negros cuando se trate de un tipo de look algo más tenue y natural.