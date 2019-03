Gracias al uso de jabones naturales, aceites esenciales y también la glicerina, puedes lograr hacer un baño de burbujas perfecto.

No hay nada como llegar a casa tras una larga jornada laboral y relajarnos con un baño de espuma, que aunque podemos lograr con jabones específicos, también podemos conseguir a partir de los pasos que ahora os explicamos para que sepáis Cómo hacer un baño de burbujas con ingredientes naturales.

Hacer un baño de burbujas totalmente natural no es nada complicado y no requiere ningún conocimiento especial. Se requieren unos pocos ingredientes que sean a partir de jabones naturale y también aceites esenciales y unos pocos minutos para dedicarse a esta operación. Veamos juntos entonces, los pasos a seguir, para lograr que tu baño de burbujas no solo sea natural sino también uno relajante y reconfortante.

Pasos para hacer un baño de burbujas con ingredientes naturales

Para hacer un baño de burbujas a partir de ingredientes naturales necesitarás estos ingredientes:

Agua y jabón vegetal sólido

Agua, jabón sólido neutro, aceite esencial de elección, glicerina.

Agua y jabón sólido

El método más simple para hacer un baño de burbujas natural necesita solo dos ingredientes: agua y un jabón sólido. Con un rallador simple, ralla unos 10 gramos de jabón vegetal y vierte en un recipiente de vidrio bastante grande. Luego agrega 190 gramos de agua a temperatura ambiente. Derrite el jabón al baño María en el agua durante unos 10 minutos, o hasta que los copos se hayan derretido por completo. Revuelve a menudo con una cuchara de madera. Una vez que la mezcla haya alcanzado una consistencia líquida, lo puedes echar a la bañera, llena de agua caliente, para crear una capa espumosa. Ya podrás tomarte un baño relajante y de este modo sentir además todas las propiedades de tu jabón vegetal natural.

Baño con glicerina y aceite esencial