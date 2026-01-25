Ni Géminis ni Leo: los 5 signos del zodiaco que van a arrasar en la temporada de Acuario 2026

El pasado 20 de enero comenzó la temporada de Acuario 2026, la cual se extenderá hasta el próximo 18 de febrero. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes del año por su energía transformadora. Sin embargo, este período no afecta de la misma manera a todos los signos del zodiaco, y los astrólogos prevén que habrá cinco que se verán especialmente beneficiados no sólo en el ámbito personal, sino también en su carrera profesional y en su vida social.

Acuario es un signo de aire, regido tradicionalmente por Urano. En astrología, la temporada de Acuario invita a salir de la zona de confort y cuestionar las normas establecidas para alcanzar los objetivos y cumplir los sueños. Además, anima a pensar en el bien común sin perder la propia individualidad, creando un escenario perfecto para que ciertos signos zodiacales resalten por su liderazgo y su creatividad. La energía de este período favorece a quienes muestran empatía por los demás, saben muy bien lo que quieren y están dispuestos a luchar para lograrlo.

Los signos más favorecidos por la temporada Acuario 2026

En el primer puesto en el ranking de signos del zodiaco a los que más favorecerá este período se encuentra Libra, un signo de aire, que recibe una armonía muy especial por parte de Acuario. Destaca por pensar antes de actuar, especialmente en sus relaciones personales y laborales, pero esta temporada Acuario le da la confianza que necesita para dar un paso adelante sin demasiadas dudas. Para aprovechar al máximo esta oportunidad del destino, los nacidos bajo este signo zodiacal deben enfocarse en establecer alianzas estratégicas e iniciar nuevos proyectos. Ahora bien, los astrólogos insisten en la importancia de poner límites saludables en lo que respecta a sus valores y necesidades, impidiendo que otros los sobrepasen.

Por supuesto, la temporada de Acuario 2026 beneficiará a este signo del zodiaco. Siempre que un signo entra en su propia temporada, sus energías naturales se potencian, representando un momento de desarrollo tanto personal como colectivo sin precedentes. La energía de Acuario, en particular, favorece especialmente las relaciones personales y el espíritu de autonomía y propósito. Pero, ¿qué puede hacer este signo para aprovechar esta temporada? En primer lugar, debe establecer sus metas para el nuevo año sin miedo a salir de su zona de confort. Asimismo, no debe tener miedo de expresar sus ideas con claridad.

Sagitario, signo de fuego y exploración, se beneficia de la temporada de Acuario 2026 por su relación con los viajes, la filosofía y la libertad. Este tránsito planetario ayuda a Sagitario a romper esquemas y expandir su conocimiento, integrando nuevas culturas. Los nacidos bajo este signo zodiacal tienen ante sí una oportunidad única de crecimiento y descubrimiento, y para beneficiarse de ella, los astrólogos recomiendan embarcarse en proyectos que amplíen horizontes. Uno de los grandes beneficios del aprendizaje es que se puede compartir, y esto es precisamente lo que debería hacer Sagitario.

Puede parecer sorprendente ver a Capricornio en esta lista, pero la temporada de Acuario 2026 otorga a este signo de tierra una mentalidad progresista que normalmente no domina en su naturaleza. La energía de este período transforma el enfoque tradicional de Capricornio en metas ambiciosas e innovación. Para alcanzarlas, los nacidos bajo este signo del zodiaco deberán cambiar ligeramente su forma de actuar y de trabajar, mostrando una actitud más flexible y menos rígida. Para aprovechar este período, es necesario construir redes de apoyo en comunidad.

Finalmente, Piscis, signo de agua, tiene una sensibilidad única que en la temporada de Acuario 2026 se traduce en creatividad y sentido de comunidad. Para Piscis, este período le ayuda a fortalecer conexiones emocionales, creando relaciones profundas y saludables en las que priman la lealtad y la confianza. Mientras otros signos compiten desde la lógica, Piscis es un signo muy intuitivo, lo cual en la temporada Acuario 2026 se convierte en una de sus mejores fortalezas. Para aprovecharlo, los nacidos bajo este signo zodiacal deberían establecer límites que les permitan proteger su energía y rechazar aquellos compromisos que le limiten.

Finalmente, cabe recordar la predicción de Esperanza Gracia para Acuario en 2026: «2026 es para ti un año crucial de renovación y empoderamiento. Plutón, el planeta de la transformación y regeneración, transitará por tu signo durante todo 2026, y puede traerte cambios radicales. Viejos patrones caen y emerge tu versión más fuerte y genuina. Es un año de renacimiento en el que tu desafío será utilizar el poder de manera constructiva para ganar en independencia, autenticidad y logros duraderos.

Este tránsito marca el inicio de una nueva etapa de poder, y es uno de los más trascendentes porque es muy largo y transforma tu identidad, tu propósito y tu manera de relacionarte con el mundo. Bajo el influjo de Plutón, notarás una fuerza interior que te empuja a deshacerte de lo superfluo y a construir una vida más coherente con tus valores. En el plano profesional, puede manifestarse como un cambio de rol o como un mayor control sobre tus proyectos. En el ámbito emocional, puede llevarte a vivir relaciones intensas, con la necesidad de establecer vínculos más profundos y verdaderos».