¿Es verdad que Marco Polo nos trajo la pasta?

Cuando hablamos de pasta, inmediatamente pensamos en la cocina italiana y en platos deliciosos como la lasaña, los espaguetis o los raviolis. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta deliciosa comida? Existe una creencia popular de que Marco Polo, el famoso explorador veneciano, fue quien introdujo la pasta en Europa después de sus viajes a China. Sin embargo, ¿es esto realmente cierto? En este artículo vamos a investigar si Marco Polo fue el responsable de traernos este alimento tan querido.

Primeros datos sobre la pasta

Para empezar, es importante entender que la pasta ha existido durante miles de años en diferentes culturas alrededor del mundo. En China, por ejemplo, se encontraron los primeros vestigios de fideos de trigo que datan del año 2000 a.C. Estos fideos eran consumidos de diversas formas, ya fuera hervidos, fritos o al vapor. Además, en Egipto también se han encontrado evidencias de la existencia de la pasta en tumbas que datan del año 4000 a.C. Por lo tanto, queda claro que la pasta existía mucho antes de que Marco Polo emprendiera su famoso viaje a China.

Si bien es cierto que Marco Polo visitó China en el siglo XIII, no existe ninguna evidencia concreta de que haya sido él quien introdujo la pasta en Europa. En sus escritos, Marco Polo menciona haber visto fideos en China, pero no hace ninguna referencia a llevarlos de vuelta a Venecia. Además, durante su estancia en China, Marco Polo se dedicó principalmente al comercio de especias y no se le conoce por ser un experto en gastronomía. Por lo tanto, resulta poco probable que haya sido él el responsable de popularizar la pasta en Europa.

Entonces, ¿cómo llegó la pasta a Italia? Existen algunas teorías que sugieren que la pasta fue llevada a Italia por los árabes durante su dominio en Sicilia en el siglo IX. Los árabes tenían una gran tradición culinaria y ya conocían y consumían la pasta en sus propios territorios. Por lo tanto, es posible que hayan sido ellos quienes introdujeron la pasta en Italia durante su estancia en Sicilia.

Diversas teorías

Otra teoría interesante es que la pasta ya existía en Italia mucho antes de la llegada de Marco Polo, pero en formas diferentes a las que conocemos hoy en día. Por ejemplo, los etruscos, una antigua civilización italiana, ya consumían un tipo de pasta llamada «lagane» que era muy similar a las láminas de lasaña que conocemos en la actualidad. Además, los romanos también consumían un tipo de pasta llamada «laganum» que se servía con diferentes salsas.

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Italia ha adoptado la pasta como parte fundamental de su cultura culinaria. A través de los años, los italianos han desarrollado una amplia variedad de formas, tamaños y tipos de pasta, convirtiéndola en uno de los alimentos más versátiles y populares en todo el mundo.

La pasta es un tesoro culinario que ha evolucionado a lo largo de los siglos y que hoy en día sigue siendo un elemento fundamental en la gastronomía italiana.