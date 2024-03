¿Qué era la vía Appia en la antigua Roma?

La vía Appia era una de las principales calzadas del antiguo Imperio Romano y se conocía como Regina Viarum (la reina de las calzadas). La misma unía la ciudad de Roma con Brindisi, el puerto comercial más importante del Mediterráneo oriental y Oriente Medio. La construcción de la vía Appia en la antigua Roma ocurrió durante las guerras samnitas, cuando Roma intentaba ampliar su dominio sobre los pueblos de la región de la Campania.

Su construcción fue un logro impresionante para la época, ya que implicó la superación de numerosos obstáculos geográficos y la construcción de puentes, túneles y tramos elevados para garantizar su continuidad. A lo largo de la vía Appia se encontraban numerosas villas, posadas, templos y monumentos funerarios, que la convertían en una auténtica «autopista» de la antigüedad.

Esta calzada estaba pavimentada con grandes losas de piedra y estaba flanqueada por un margen de piedra que evitaba que los vehículos se salieran del camino. Además, contaba con una serie de hitos kilométricos que indicaban la distancia recorrida desde Roma.

¿Qué era la vía Appia?

La vía Appia era la reina de las grandes calzadas romanas y estaba situada en el Parque homónimo. Fue la primera calzada en ser construida las técnicas más avanzadas, con canales de drenaje a ambos lados y andenes para peatones. Con más de 2.300 años de historia, la vía Appia conserva un maravilloso patrimonio histórico, arqueológico y arquitectónico considerado único en el mundo, pues mausoleos, catacumbas y restos de villas.

La vía Appia parte desde la Porta San Sebastiano, una de las puertas mejores conservadas de la antigüedad, justo donde se encuentra el Museo delle Mura. A unos a 800 m de la Porta San Sebastiano se encuentra la iglesia del Quo Vadis y frente a la entrada al recinto de las famosas Catacumbas romanas.

El mausoleo de las Fosas Ardeatinas se halla a unos 500 metros de la vía Appia, mientras que la Villa de Majencio se encuentra situada a 200 metros de la basílica de San Sebastián, en el lado izquierdo.

Historia de la Appia en la antigua Roma

La vía Appia fue diseñada en el año 312 a. C. por el cónsul Apio Claudio Ciego, de quien toma su nombre. Claudio Ciego era nada más y nada menos el encargado de realizar los trabajos de Estado. Él se proponía abrir un circuito de carreteras para unir la ciudad de Roma con Capua, ubicada 30 km al norte de Nápoles y a 200 Km de distancia de Roma (a cinco días de marcha). El propósito de esta gran calzada era que las tropas pudieran trasladarse rápidamente hacia el sur, en la Segunda Guerra Samnita (326-304 a.C.).

Posteriormente, la construcción de la vía Appia se extendió 400 kilómetros hasta la ciudad portuaria de Brindisi, en la costa adriática, un punto estratégico en el sureste de Italia, ya que ofrecía un acceso directo a hasta Grecia, Oriente y Egipto. En consecuencia, la Via Appia Antica se erigió en la «regina viarum» o la reina de las carreteras.

Los romanos construyeron una calzada resistente, con capas de piedra y cemento sobre una capa de gravilla, con canales de drenaje, muros de contención y andenes para los transeúntes. Según los expertos, la vía Appia fue la primera calzada romana que fue construida con cemento de cal y piedra volcánica, entre otros materiales.

En el año 189 a.C., el antiguo empedrado se reemplazó por los denominados “basoli”, unos enormes bloques de piedra basáltica, muy duraderos y resistentes para el tránsito de vehículos de carga pesada. La misma tenía una anchura de unos 4,10 m y contaba con amplias pavimentaciones rodeadas, principalmente, de monumentos funerarios.

Matices religiosos

Otro aspecto destacado de la vía Appia era su importancia religiosa. A lo largo de la calzada se encontraban numerosos templos dedicados a diferentes dioses romanos, así como monumentos funerarios que recordaban a los difuntos y honraban su memoria. Estos lugares sagrados eran puntos de encuentro para peregrinos y devotos, que acudían a rendir culto y realizar ofrendas en honor a los dioses.

Vía Appia Antica y vía Appia Nuova

Tras la caída del Imperio Romano, la calzada quedó en desuso debido a las guerras, las invasiones y los saqueos. No fue sino hasta 1784 que, por órdenes del papa Pío VI, se restauró y se construyó una nueva Via Appia, mejor conocida como Via Appia Nuova.

Una vez que la iglesia se apropió de la campana romana que se encontraba en los alrededores, nacieron pequeños núcleos de población que constaban de casas de labranza, torres, alojamientos, molinos, hortícolas y una iglesia. El camino tenía las características propias de una ruta medieval y las antiguas tumbas romanas fueron reutilizadas como miradores y puestos de guardia armados.

La longitud original de la calzada era de 212 kilómetros y en la actualidad, 16 de ellos se encuentran dentro del Parco Regionale dell’Appia Antica, un área protegida de 3.400 hectáreas.

En la actualidad, la vía Appia sigue siendo un importante vestigio del pasado romano y uno de los principales atractivos turísticos de Italia. A lo largo de su recorrido se pueden visitar numerosos restos arqueológicos, como los famosos acueductos romanos, las catacumbas cristianas y los monumentos funerarios de antiguas familias patricias.

