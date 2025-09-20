Hallazgo sin precedentes: encuentran 90 cráneos del siglo XVII en el corral donde se imprimió El Quijote en 1605

España tiene una historia increíble, por lo que es habitual que obras rutinarias desentierren parte de nuestro patrimonio histórico. Esto es exactamente lo que ocurrió en Madrid con un hallazgo que ya han dato en el siglo XVII.

Ocurrió durante las obras del nuevo teatro de la calle Atocha, donde los obreros encontraron 90 cráneos humanos y todo tipo de huesos. Desde Patrimonio de la Comunidad de Madrid ya han confirmado que corresponde a enterramientos de una iglesia cercana.

Lo curioso es que el hallazgo ha pasado en el número 87 de la calle Atocha. Es decir, en un patio compartido entre la iglesia de los Desamparados y la sede de la Sociedad Cervantina, justo en el sitio donde se imprimió en 1605 la primera edición de Don Quijote de la Mancha.

El hallazgo en Madrid de 90 cráneos vinculado a don Quijote

El hallazgo ha llamado la atención por encontrarse justo en el lugar donde imprimieron la primera edición de El Quijote, el libro más famoso de la historia después de La Biblia.

Sin embargo, los arqueólogos contratados para supervisar las excavaciones han explicado que el motivo está relacionado con la iglesia que comparte número con la Sociedad Cervantina.

En la antigüedad era habitual enterrar a los feligreses bajo los suelos de las iglesias. Cuando estos espacios quedaban saturados, los restos se trasladaban a osarios cercanos. Todo apunta a que los 90 cráneos hallados en el corral de la Sociedad Cervantina pertenecerían a este tipo de enterramiento colectivo.

De todas maneras, desde la Comunidad de Madrid iniciaron un estudio antropológico detallado para determinar la fisonomía, la edad, el sexo e incluso las posibles causas de muerte de los individuos. Una vez completados los análisis, los restos serán trasladados al Museo Arqueológico Regional para conservarlos adecuadamente.

Los secretos de la Sociedad Cervantina en Madrid: más hallazgos históricos en el lugar

Pero por increíble que parezca, estas obras no sólo han desenterrado 90 cráneos que pudieron pertenecer a personas que vivieron durante el Siglo de Oro.

En las mismas excavaciones también localizaron una antigua canalización subterránea que en su día abastecía de agua a la ciudad, así como un refugio de la Guerra Civil Española situado en el extremo norte del solar. Este último está protegido por la Ley de Patrimonio, por lo que se conservará en su emplazamiento original.

Para los historiadores estos hallazgos han reforzado la importancia de la calle Atocha como un enclave estratégico en la historia de Madrid, donde conviven vestigios del Siglo de Oro, de la modernización urbana y de nuestros momentos más tristes, como la Guerra Civil.

Los vecinos de Atocha no se creen los tesoros arqueológicos que esconde su calle

Normalmente los madrileños que quieren ver tesoros antiguos deben ir hasta el Museo Arqueológico de la ciudad, pero los vecinos de Atocha han tenido la fortuna de no tener que salir ni de su calle.

Cuando comenzaron a destapar el hallazgo, varios vecinos pudieron presenciarlo de forma directa desde sus casas, por lo que las imágenes se hicieron virales en redes sociales.

Hay que entender que no se trata de únicamente restos humanos, sino de un pedazo de nuestra historia que muestra las costumbres funerarias que había en España hace siglos.