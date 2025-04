Hallazgo histórico en Pompeya con firma española: desentierran estatuas romanas de una pareja a tamaño real

Un reciente hallazgo arqueológico ha vuelto a poner el foco sobre Pompeya, la famosa ciudad sepultada por el Vesubio en el año 79 d. C. Ahora, la clave han sido unas estatuas.

En esta ocasión, el descubrimiento lo han realizado durante la excavación de una necrópolis de Porta Sarno, enmarcada en el proyecto Investigating the Archaeology of Death in Pompeii, desarrollado por la Universidad de Valencia.

Es decir, el hallazgo tiene firma española y es más espectacular de lo que en un primer momento podría parecer. Por increíble que parezca, han descubierto un relieve funerario con las estatuas esculpidas de una pareja a escala real.

El monumento prácticamente no tiene precedentes, ya que se ha encontrado en un estado magnífico de conservación y los historiadores consideran que tiene un gran significado simbólico.

El hallazgo valenciano de unas estatuas monumentales cargadas de simbolismo

La investigación ha estado dirigida por el profesor Llorenç Alapont, que ha hecho hincapié en la importancia de estas estatuas para entender las prácticas funerarias y la identidad social en la Antigua Roma.

Si vamos al detalle, podemos ver que las estatuas representan a un hombre y una mujer de una forma realista. Además, están integradas en un muro funerario con varias hornacinas.

Los arqueólogos han considerado que formaban parte de una tumba monumental. De hecho, desde los años 90 ya se habían identificado otros enterramientos con arcos funerarios de gran tamaño.

Otra razón por la que el hallazgo ha maravillado a los historiadores es que han podido datarla en el periodo tardo republicano.

Esto es una época en la que las élites locales acostumbraban a usar la arquitectura funeraria para reafirmar su posición social.

Por ello, tanto el estilo, la calidad artística y el nivel de detalle demuestran la pretensión de crear un lenguaje visual y cargarlo de simbolismo.

Los arqueólogos lo tienen claro: una estatua romana con trasfondo religioso

Otro aspecto que ha llamado poderosamente la atención a los arqueólogos es la finalidad religiosa de las estatuas, concretamente de la que representa a una figura femenina.

Una de las conclusiones del estudio es que algunos de los elementos esculpidos a su alrededor podrían señalar que se trataba de una sacerdotisa de la diosa Ceres.

Es decir, sería la prueba de que la mujer a la que representa participaba activamente en la vida religiosa de la región.

Este es un dato de gran valor, ya que todavía no se conoce por completo el papel femenino en la religión romana.

¿Cómo van a conservar las estatuas de Pompeya?

Para su correcta conservación, han trasladado las estatuas a la Palestra Grande, dentro del recinto arqueológico. Desde ahí están pudiendo restaurarlas y mantenerlas en un espacio abierto al público.

Gracias a ello, podrán ser visitas en una exposición disponible desde el 16 de abril de 2025 denominada Ser mujer en la antigua Pompeya, en una actividad que mezclará historia, divulgación y conservación del patrimonio.

Con el hallazgo no sólo han ampliado el conocimiento sobre la vida en las afueras de Pompeya, sino que también han descubierto nuevos datos sobre los ritos funerarios romanos y el papel de la mujer en la religión.