Los arqueólogos se quedan sin palabras: en Huelva aparece la primera huella de frutales en la península

Aparece en Huelva la primera huella de árboles frutales en la península

La primera huella de árboles frutales en la península ha aparecido en Huelva, sirviendo como precedente a la hora de crear algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y serán esenciales que tengamos en cuenta.

Tal y como nos explica una reciente investigación de la Universidad de Huelva publicada en el CSIC: «La combinación de un análisis arqueobotánico de dos yacimientos diferentes en la ciudad de Huelva (España) y la identificación de viñedos en la misma zona sugiere que diferentes especies de árboles frutales (vid, olivo, almendro y granado) y hortalizas como el melón

fueron introducidas en la península ibérica durante la transición del siglo IX al VIII a. C. Estas fechas representan la cronología más antigua de la arboricultura en la península ibérica. El material se ha conservado gracias a la inundación, lo que ha permitido la preservación de una amplia variedad de especies que indican el desarrollo del cultivo de árboles frutales. El contexto arqueológico proporciona información sobre las conexiones entre esta innovación y las comunidades fenicias que se establecieron en la región en busca de recursos metálicos. El cultivo de árboles frutales, y en particular la producción de vino, tuvo un gran impacto en la agricultura local, que tradicionalmente se basaba en la producción de cultivos anuales. Los nuevos cultivos pronto se convirtieron en un elemento agrícola esencial para las comunidades que vivían en el sur y el este de la península ibérica. A partir del siglo VIII a. C., la producción agrícola se orientaría principalmente al mercado».

Siguiendo con la misma explicación: «Los últimos 4000 años han sido testigos de un rápido relleno sedimentario del estuario, dando lugar a un entorno pantanoso alrededor de esta pequeña península, muy diferente del ambiente que caracterizó la ocupación prehistórica y protohistórica de la zona (Fig. 1) (Vera et al. 2010), tanto en la ciudad (Fernández Jurado 1990) como en sus alrededores (Gómez Toscano et al. 2014). Recientes trabajos arqueológicos en dos parcelas urbanas del centro de Huelva han sacado a la luz los niveles arqueológicos más antiguos de la Península Ibérica, relacionados con el periodo de colonización. Estos contienen abundante material fenicio, griego y sardo, junto con productos locales (González de Canales et al. 2006; García Fernández et al. 2015). El material arqueobotánico procede de estos contextos. Las diversas ocupaciones y actividades que dieron origen a estos depósitos están relacionadas con la presencia en esta zona de un importante puerto protohistórico (Gómez Toscano 2009), donde durante la transición del siglo IX al VIII a. C., y quizás antes, fue significativa la presencia de grupos orientales vinculados a la explotación de los ricos yacimientos mineros de la Sierra de Huelva (Campos y Alvar 2013). Contemporáneamente a esta ocupación, se adoptaron progresivamente diversas innovaciones técnicas».