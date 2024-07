‘Zapeando’: Daniel Grao sorprende al confesar su pasado como ‘stripper’

El actor Daniel Grao se encuentra en una semana muy especial ya que está estrenando dos proyectos en cadenas diferentes. Además de la tercera temporada de HIT en La 1, también se encuentra de promoción de Ángela, la serie que ya está disponible en Atresplayer, motivo por el que ha pasado por el plató de Zapeando, de laSexta.

Aunque su visita era para hablar de su trabajo, los colaboradores no tardaron en hablar de otros temas y de hablar de sus fotos en las redes sociales, donde luce abdominales, algo que interesó mucho en la mesa. «El truco está en tener amigos fotógrafos que sean muy buenos fotógrafos», ha explicado el actor. Torito, indignado, le ha respondido molesto por su falsa modestia: «Eso lo decís todos los que estáis buenos. Un buen entrenador te puede quitar un kilo, pero no 25».

Víctor Elías, pareja de Ana Guerra, es uno de los fichajes veraniegos del programa y ha querido recordar el pasado como stripper y gogó de discoteca del invitado, un dato que no todos conocen. Recordando aquella etapa de su vida, que se produjo antes de saltar a la fama, Daniel ha contado algunas anécdotas.

«En la balada lenta sacaba a la novia cuando ya solo me quedaba el tanga, le pedía que me lo quitara y jugaba con el sombrero al visto y no visto», ha explicado entre risas de todo el plató. Pero también hay recuerdos no tan buenos, como el día en el que «la madre de la novia como poseída y me los agarró. Fue bastante patético cuando intentas zafarte de eso».

Debido a este tipo de problemas en su trabajo que no eran del todo agradables, Daniel decidió dedicarse a ser gogó, algo que celebra: «Se cobraba menos pero ahí no te tocaban», ha contado a los espectadores de Zapeando. Estos trabajos le sirvieron para poder pagarse los estudios de interpretación, una decisión que le sirvió para años más tarde triunfar.

Las series y películas del invitado de Zapeando

El de Sabadell comenzó a darse a conocer en la película La flaqueza del bolchevique, estrenada en 2o03, desde entonces no ha parado de trabajar en diferentes películas, pero han sido las series donde se ha conseguido hacer un nombre muy importante.

Títulos como Luna, el misterio de Calenda, Sin identidad, Perdida, HIT, Gigantes, La catedral del mar, La chica invisible o Mano de hierro son algunas de las más conocidas de su carrera. Para 2024 estrena Ángela, la nueva apuesta de Atresplayer en la que comparte protagonismo con Verónica Sánchez en un thriller que cuenta la vida de un matrimonio que es aparentemente perfecto, pero ella en realidad sufre malos tratos sin que tenga valor para pedir ayuda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por atresplayer (@atresplayer)

Ella vive este calvario en silencio hasta que se reencuentra con un viejo amigo del colegio por el que siente una enorme atracción, pero no espera que su historia se complique después de conocer que su encuentro no ha sido casualidad. Todo cambia cuando descubre que su marido le ha contratado para matarla, por lo que tendrá que intentar descubrir quién dice la verdad y quién miente a su alrededor.

Esta ha sido la serie que ha acudido a promocionar en Zapeando, pero el pasado del actor ha sido el gran protagonista de la entrevista.