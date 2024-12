No es ningún secreto que esta edición de Gran Hermano está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente por los constantes conflictos entre varios de sus concursantes, sino también porque se están abriendo en canal con las curvas de la vida que están elaborando. A pesar de ser personas anónimas, cada uno de ellos lleva a sus espaldas diversas historias verdaderamente impactantes. Un claro ejemplo lo encontramos en Violeta. El pasado domingo, durante la emisión del debate presentado por Ion Aramendi, los espectadores de Gran Hermano pudieron conocer muchos más detalles de su pasado. Entre otras cuestiones, descubrieron un durísimo episodio que vivió hace un tiempo y que, a día de hoy, continúa afectándole. En primer lugar, la joven quiso dar detalles de la profunda depresión que sufrió su madre cuando su abuelo murió. Algo que ocurrió cuando ella tan solo tenía 8 años.

Poco después, continuó explicando su curva: «Ahora empieza la peor etapa de mi vida, la separación de mis padres», confesó la concursante de Gran Hermano, y añadió: «Tenía 16 o 17 años». Eso sí, según ella, esos problemas que tenían sus padres los venían arrastrando desde hace varios años: «Mi padre empezó a comportarse muy raro. Se empezó a meter en juegos y en ciertos temas delicados los cuales no puedo nombrar», reconoció al Súper. Fue entonces cuando, un día cualquiera, tanto la propia Violeta como su madre le pillaron en uno de esos «temas delicados» y que su padre empezó a caer «en una cierta ansiedad un poco extraña», reconoció Violeta, entre lágrimas. De esta forma, y dadas las circunstancias, su padre comenzó a mostrarse «un tanto agresivo». Por lo tanto, en aquella época, éste no trató para nada bien ni a su madre, ni a ella ni a su hermano.

«Mi madre es una persona que da la vida por sus hijos y que antepone su felicidad a la nuestra», continuó explicando Violeta durante la curva de su vida, y añadió: «Entonces, decidió cortar con él». Fue entonces cuando su padre, según ella, se tomó la noticia «súper mal a un nivel extremo»: «La cabeza le hizo así».

Poco después, entró en la ecuación la nueva pareja de su padre. Tal y como relata la concursante de Gran Hermano, esta mujer «intentó ir en contra» no solamente de la propia Violeta, sino también de su madre y de su hermano. Hasta tal punto que llegó a una situación verdaderamente insostenible: «Su pareja decidió, sin yo hacer nada, denunciarme falsamente».

Debemos recordar que, por aquel entonces, Violeta estaba opositando para conseguir su plaza como Policía Nacional. Por lo tanto, esta denuncia pudo haberle costado ese sueño ya que, para entrar en el cuerpo, no puedes tener antecedentes. Así pues, la joven está convencida de que lo hicieron con la firme intención de hacerle daño.

«Ella se inventó que yo la pegué. Mi padre testificó en contra mía. Imagínate ver a tu padre testificando en contra tuya falsamente en un juicio», comentó la joven, visiblemente dolida al recordar esa dura etapa de su vida. «No entendía por qué mi padre pasó de tratarnos bien a ser alguien que nos acosa, que nos habla mal, que trata fatal a mi madre…», comentó la toledana. Lejos de que todo quede ahí, aprovechó su curva de la vida para lanzar una petición al aire: «Espero que algún día esta situación se acabe, por mi bienestar mental, de salud y por el de mi familia», reconoció la joven.

Violeta recuerda su etapa como modelo: «Me miraba y me veía gorda»

Otra de las fases de su vida que recordó fue cuando, a los 12 años, comenzó a ser modelo. De hecho, con 17 años, fue nada más y nada menos que Miss Toledo. Por aquel entonces, la joven no podía evitar verse «rellenita»: «Me acuerdo que me miraba y me veía gorda, cuando mi pierna era un palillo».

Por fortuna, la situación no fue a más: «Gracias a mi madre, a mi tía y a la pareja de mi madre, me encanta mi cuerpo, mis curvas y es lo que hay». Un par de años más tarde, con 19 años, conoció al que creyó que era el amor de su vida: «Me enamoré locamente. Empecé a tener muchísima dependencia emocional. Era muy duro para mí ver cómo se iba apagando poco a poco mi relación y mi corazón. El duelo lo he pasado dentro de la relación, no después», confesó. Sin duda, Violeta ha pasado por muchas y muy duras fases hasta llegar a su participación en Gran Hermano. Una oportunidad que está aprovechando al máximo.