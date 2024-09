‘De Viernes’ recibe como invitado al gran olvidado de Maite Galdeano

De viernes continúa sacando el máximo partido a uno de los temas del verano como es la enorme pelea que viven en el seno de la familia de Sofía Suescun. Tras la llegada de la navarra de Supervivientes All Stars se encontró con los problemas que se estaban viviendo en su casa entre Kiko Jiménez (su pareja) y Maite Galdeano (su madre), algo que terminó en que la ex conductora de autobuses de Pamplona ha sido expulsada de sus vidas de forma fulminante y no ha podido volver a la casa en la que vivía junto a ellos. Durante el verano se han vivido momentos de tensión, como el que protagonizó saltando la valla de la finca para colarse e intentar recuperar su vida, pero sus esfuerzos hasta el momento no han servido nada más que para empeorar la situación. Bea Archidona y Santi Acosta reciben esta noche al gran olvidado de esta historia y que todavía no ha hablado.

El conflicto sigue y por eso el programa no desaprovecha la oportunidad de tener en el plató a Christian Suescun, hermano de Sofía, un viejo conocido de programas de Telecinco como Supervivientes, Socialité y Sálvame. Pese a que forma parte de la familia, la atención hasta ahora estaba centrada en su madre y su hermana, por lo que ha decidido romper su silencio y hablar de la infancia que tuvo separado de ellas. Tal y como ha contado, tras la separación de sus padres quedó al cargo de su padre, por lo que no pudo compartir demasiados momentos con ellas. En su duro relato ha explicado que nunca ha recibido gestos cariñosos por parte de su madre y que nunca le ha dicho ‘ te quiero’, algo que pesa en su corazón años después.

El invitado de la noche se encuentra en mitad de esta historia y en un cambio personal muy importante, ya que pretende dejar atrás su época como modelo erótico en Onlyfans, plataforma que muchos famosos están utilizando para ganar dinero publicando vídeos y fotos subidos de tono. Tal y como ha contado a Happy FM el protagonista, su intención es la de desvincularse de todo ese mundo y comenzar en el mundo de las inversiones y las criptomonedas, pero antes tendrá que solucionar sus problemas familiares.

Pero el invitado de De viernes no está solo en este momento, cuenta con el apoyo de Dakota Tárraga, su nueva pareja que ha llegado a su vida en uno de los momentos más complicados y duros. Ella se ha posicionado desde el principio de este conflicto con Sofía, lo que no habrá gustado nada a su nueva suegra.

De viernes recordará a María Teresa Campos

La noche en Telecinco estará monopolizada por familias, siendo la de la periodista malagueña la que ocupará gran parte del programa con un homenaje cuando se cumple el primer aniversario de su muerte. Carmen Borrego y Terelu Campos, ambas colaboradoras del programa, se sentarán en el plató, pero esta vez como protagonistas de una entrevista en la que se repasarán los mejores momentos de su madre en la cadena de Fuencarral.