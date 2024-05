‘De viernes’ recibe hoy al invitado que acaba de conocer a su nueva suegra

De viernes tendrá hoy una de las noches más esperadas de las últimas semanas y recibirá de nuevo en su plató a uno de los protagonistas de la actualidad rosa de los últimos meses. Santi Acosta y Bea Archidona se enfrentan a una entrevista que dará muchos titulares en los próximos días.

Carlo Costanzia regresa al plató del programa de Telecinco para hablar de todos los temas abiertos que tiene en su vida, siendo protagonista de algunos y salpicando por otros. De lo primero de lo que tendrá que hablar es de su relación con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

Pese a que la pareja ha sido portada de revistas y protagonistas de programas de televisión, ellos han preferido guardar silencio sobre su situación sentimental. Parece que este silencio se terminará en la edición de hoy del programa de Mediaset, donde el hijo de Mar Flores hablará de todo lo que se ha publicado.

Esta visita llega después de que Carmen Borrego, tía de Alejandra, desvelase en el plató de Vamos a ver que Terelu Campos ya conoce al novio de su hija. «Yo sí sé que se han conocido, no sé si se han tomado un copazo, pero se han conocido», bromeaba sobre la celebración de su hermana del pase del Real Madrid a la final de la Champions League con una copa de dimensiones siderales en un vídeo en sus redes sociales.

Carlo Costanzia se sienta para hablar alto y claro sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelto 👏👏👏 El viernes a las 22:00h en #DeViernes en @telecincoes 📺 https://t.co/nROUV6AM8S pic.twitter.com/g4NeAvKF9f — De viernes (@deviernestv) May 9, 2024

Sobre la entrevista de De viernes, Carmen espera que hable de todo lo bueno que está pasando en su vida: «Espero que en el programa hable de lo feliz que está, eso me parece bien». Pese a que todo parecen buenas noticias, que Borrego haya hablado no ha gustado nada a Alejandra, que no tardaba en dejar claro que le ha sentado mal desde el plató de Así es la vida.

«Todo bien, genial, y no doy más explicaciones. Tampoco me gusta que se diga por otra parte, que se diga públicamente. No pasa nada porque la hayan preguntado pero yo no hablo de otras cosas que no sean mis cosas», así lanzaba un nuevo dardo a su tía, con la que la relación sigue siendo tibia.

Los hermanos del invitado de De viernes también tienen problemas

Desde hace semanas Pietro y Rocco, hermanos de Carlo, están en una prisión de Turín por su implicación en un ataque a joven de 23 años con un machete, una acción por la que podrían ser condenados a varios años de prisión si así lo decide un juez. Por el momento permacen en prisión preventiva ante el riesgo de fuga, algo de lo que tendrá que hablar Carlo en su visita a Bea Archidona y Santi Acosta.