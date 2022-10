‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 28 de octubre

No es ningún secreto que Viernes Deluxe, con el paso del tiempo, se ha hecho un hueco en los corazones de miles de espectadores. Semana tras semana, el equipo hace un magnífico trabajo para lograr sorprender a toda la audiencia. Lo mejor de todo es que siempre saben superarse, en todos los sentidos.

El pasado viernes 21 de octubre disfrutamos de una impresionante entrega de Viernes Deluxe. De esta manera, pudimos ver a Patricia Donoso enfrentándose al polígrafo de Conchita para demostrar que todo lo que había contado en televisión era cierto. Además, Raquel Bollo y Alma Cortés acudieron al plató para dar a conocer la última hora sobre Kiko Rivera tras haber sufrido un ictus.

Pero, a su vez, Alma aprovechó para sincerarse a nivel personal: «Me preguntaré toda la vida: ¿por qué conmigo no? ¿Qué es lo que he hecho yo? Me he sentido muy mal». Otra de las grandes entrevistas de la noche la protagonizó Mariló Montero, que se pronunció sobre su nueva etapa en Mediaset: «Estoy por primera vez tan relajada en todo lo profesional que en esta aventura me voy a dejar llevar».

Mariló Montero, tremendamente conocida en Costa Rica: «Tenía que salir escondida en el maletero de un coche» https://t.co/lHQPksff99 — Deluxe (@DeluxeSabado) October 22, 2022

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

El equipo de Viernes Deluxe, finalmente, ha dado a conocer el nombre de la persona que se sentará esta noche en el plató. Se trata de una mujer que está dando muchísimo de qué hablar en las últimas semanas. Su participación en la última entrega del programa no dejó indiferente a nadie, por lo que han querido repetir la fórmula.

Por lo tanto, la invitada bomba de esta noche es nada más y nada menos que Patricia Donoso. Hace tan solo unos días, se enfrentó al polígrafo de Conchita. De esta manera, demostró que había dicho muchas más verdades que mentiras. A pesar de todo, todavía hay muchas incógnitas que resolver.

De hecho, el programa se hace la siguiente pregunta: “¿Es Patricia Donoso más lista de lo que parece?”. Por ese mismo motivo, quieren someter a Patricia Donoso a nada más y nada menos que un test de inteligencia. ¿Cuál será el resultado? No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.