‘Viernes Deluxe’: Mercedes Milá se sincera sobre sus contundentes declaraciones sobre Bertín Osborne

El pasado viernes 14 de julio, Viernes Deluxe apagó definitivamente sus cámaras tras 14 años en antena. Una despedida donde las emociones estuvieron a flor de piel y en la que Mercedes Milá se convirtió en la invitada estrella de la noche.

Uno de los temas que salieron a la palestra fue el relacionado con sus declaraciones hacia la futura paternidad de Bertín Osborne. Pues, hace unos días el presentador de Mi casa es la tuya se hizo noticia al revelarse que sería padre de su sexto hijo, a los 69 años, con Gabriela Guillén, de 32.

¡¡Mercedes Milá!! Nos espera una gran despedida esta noche #hastasiempredeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) July 14, 2023

«Hay parte de la sociedad que te señala por hablar de una manera sobre lo de Bertín», comenzó diciéndole María Patiño a Milá. «Creo que Bertín ha tocado una sensibilidad que todas las mujeres, de derechas o izquierdas, tienen a flor de piel», respondió la periodista en Viernes Deluxe.

«Él no ha tenido precaución y no se puede quejar de que se quede embarazada», opinó. «Lo que más me ha molestado es que diga que se va a quitar de en medio», añadió. «Eso te ha sonado a troglodita», destacó Terelu Campos. «¡Hombre, por favor!», exclamó, visiblemente molesta, Mercedes. Una expresión con la que le dio la razón a la presentadora.

Sin lugar a duda, la futura paternidad de Osborne no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, Kiko Matamoros tampoco dudó en dar su opinión. «Él pensaba que a su edad no podía tener hijos y los hombres pueden procrear más allá de los 80 años», señaló el colaborador. «No debería haber dicho eso», dijo Carmen Borrego, antes de dar por concluido el tema.