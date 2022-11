‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 4 de noviembre

Viernes Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en nuestro país. Todo el equipo hace un excepcional trabajo para conseguir dejar sin palabras, con cada entrega, a todos y cada uno de sus espectadores.

El pasado viernes 28 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo programa de Viernes Deluxe. De esta manera, vimos cómo Patricia Donoso se sometía a nada más y nada menos que un test de inteligencia. José Antonio Avilés, por su parte, se enfrentaba al polígrafo de Conchita. Entre otras cuestiones, el colaborador aseguró lo siguiente: «Tuve una pareja que tenía problemas de adicciones y yo también caí en ellas».

Por si fuera poco, el programa contó con el testimonio de Loli Navarro, que casi pierde la vida tras una operación estética en Turquía. De esta manera, aprovechó la ocasión para hacer el siguiente llamamiento: «Que la gente se opere en España aunque haya que pagar más. En Turquía están a la caza».

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

El equipo del programa de Telecinco, después de todo, por fin ha confirmado el nombre del invitado estrella de esta semana. Debemos tener en cuenta que en estos días, uno de los temas que más se ha tratado en Sálvame ha tenido como protagonista a Kiko Hernández. Inevitablemente, el colaborador está en el ojo del huracán por los 100.000 euros que le prestó una compañera en un momento complicado de su vida.

Finalmente, se descubrió que se trataba de Belén Rodríguez. Para tratar de arrojar mucha más luz al asunto, la tertuliana se sentará esta noche en Viernes Deluxe. Tirando de esa sinceridad que le caracteriza, dará todos los detalles de esa cantidad de dinero que prestó a Kiko Hernández cuando éste estaba inmerso en un apuro económico.

¿Ella ha sido la responsable de que la información saliera a la luz? Si no es así, ¿quién se ha encargado de filtrarla? Belén Rodríguez no dudará un solo segundo en responder en el programa a estas y muchas más preguntas. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.