‘De Viernes’ confirma a un invitado cuyo testimonio no dejará indiferente: «Tengo miedo a morir»

No es ningún secreto que De Viernes se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Este espacio, presentado cada viernes por Bea Archidona y Santi Acosta, siempre logra sorprender a todos y cada uno de los espectadores. Y todo porque son capaces de llevar a grandes invitados con testimonios verdaderamente sorprendentes e impactantes. Lo más espectacular de todo es que el equipo de De Viernes siempre sabe cómo superarse en todos los sentidos. ¡Cada semana que pasa dejan el listón aún más alto! Tras haber contado con Sofía Suescun, Cristian Suescun y Maite Galdeano, entre otros invitados, en las últimas semanas, ha llegado el momento descubrir el testimonio de una de las personas que compartió su vida con Isabel Pantoja. Estamos hablando, cómo no, de Julián Muñoz.

El que fuera alcalde de Marbella no está pasando por su mejor momento a nivel personal, y todo porque su estado de salud es realmente complicado. Es más, está empeorando considerablemente puesto que está luchando contra nada más y nada menos que un «cáncer galopante», como él mismo lo define. El ex político, que ha experimentado un notable cambio físico debido a la dureza de esta enfermedad, ha concedido una entrevista al equipo de De Viernes. De esta forma, el que fuera pareja de Isabel Pantoja ha aprovechado la ocasión para sincerarse como nunca sobre su situación, pero también ha querido hacer un repaso de su vida y desvelar cómo se encuentra en estos momentos. Al fin y al cabo, está pasando por un complicadísimo bache. Los compañeros de De Viernes no ha dudado en compartir una serie de avances de esa entrevista exclusiva que se emitirá este 13 de septiembre.

Así pues, podemos ver cómo Julián Muñoz se ha mostrado verdaderamente aterrado y muy preocupado como consecuencia de este duro momento que está atravesando. «Que no tiene cura, no tiene cura. Que tengo miedo a morir, tengo miedo a morir», desveló el ex alcalde de Marbella, sin poder evitar las lágrimas.

Más allá de sincerarse sobre su estado de salud, también ha hablado de diferentes etapas de su vida. Es por eso que no ha dudado en reconocer que considera que no ha sido ni un buen marido ni un buen padre, ni mucho menos. Y eso es algo que le pesa muchísimo. «Yo fui un mal marido y, después de la vida que he llevado, tener alrededor de mi cama a toda mi familia es el mejor fin de mi vida que puedo tener», ha asegurado.

De Viernes será escenario del cara a cara más esperado

Es evidente que uno de los enfrentamientos que más está dando de qué hablar en las últimas semanas tiene una estrecha relación con Sofía Suescun y Maite Galdeano. A pesar de que parece que las aguas se han calmado, todo cambiará esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco. Y todo porque seremos testigos de un importantísimo cara a cara, que protagonizarán Maite Galdeano y Kiko Jiménez.

Por lo tanto, ha llegado el momento más que perfecto para poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas. No habrá intermediarios ni terceras personas, puesto que ellos, frente a frente, se dirán lo que piensan y desvelarán todos los detalles de esa enemistad que ha surgido entre suegra y yerno. Según ellos mismos han confesado, han vivido situaciones verdaderamente tensas y complejas. De ahí que estemos ante un enfrentamiento en directo que no va a dejar indiferente a nadie. No te pierdas el nuevo programa de De Viernes, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche a partir de las 22:00 horas en Telecinco.