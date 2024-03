«Vi la luz al final del túnel»: David, de Estopa, confiesa el incidente que sufrió en Las Vegas

Dos grandes amigos de El Hormiguero como son Estopa han pasado este martes por el plató de Pablo Motos para hablar de Estopía, el nuevo disco que publicaron el pasado vienes. Además de hablar de su gira, hubo tiempo para recordar anécdotas, alguna de ellas que casi termina en tragedia.

En sus anteriores visitas aprovecharon para poner a la venta las entradas de sus conciertos en los estadios Lluís Companys y en el Metropolitano, estrategia que el grupo ha repetido de nuevo. Al comienzo de la noche anunciaban la fecha de final de su gira de 25 aniversario, que será el próximo 18 de octubre de 2024.

“Queremos disfrutar de nuestro primer concierto en el Metropolitano”, @estopaoficial nos explica por qué no hacen otro concierto #EstopaEH pic.twitter.com/0yyd74IYWF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 19, 2024

Los dos hermanos han explicado que pese a que cada vez que van al programa llenan sus conciertos, no se vuelven locos y no ponen otro a la venta de inmediato -estrategia que sí ha seguido Dani Martín con sus shows en el Wizink Center de Madrid-. La razón de no hacer un segundo Metropolitano es muy poderosa y no tiene nada que ver con el dinero.

Su mánager les pidió hacerlo después de que en solo unos minutos vendiesen 120.000 entradas, pero ellos lo tienen claro. «Prefiero disfrutar, pegarnos la súper petada, cantar a muerte y luego emborracharnos», ha explicado David. Su intención es la de disfrutar y no tener que ir con precaución para no perder la voz.

Pese al éxito, no todo es bueno y hay algunas consecuencias malas. «Mi madre se tuvo que tomar un diazepam, está muy sensible y se pone tan contenta con nuestro éxito que me preocupa. Cuando nos dieron la medalla de oro a las Bellas Artes le pasó lo mismo, otro diazepam», ha contado el cantante David Muñoz.

El día que David, de Estopa, pensó que iba a morir

También hubo tiempo para recordar algunas de sus anécdotas, algo que siempre llena de risas cada una de sus visitas al programa. Durante un viaje a Las Vegas, donde acudieron a una ceremonia de los Grammy Latino, los hermanos Muñoz decidieron visitar el Cañón del Colorado.

Para ir hay que coger una avionetilla que era la furgoneta del Equipo A con alas, ha comenzado David Muñoz antes de explicar que estos viajes le suelen marear y provocar incluso que se desmaye. «La avioneta empezó a moverse mucho y yo me puse muy nervioso y me mareé, me dio como una lipotimia», ha reconocido.

«Cuando llegué, me desperté, vi la luz al final del túnel y pensé ‘hasta aquí hemos llegado’», una experiencia que por suerte solo fue un susto y se ha quedado en anécdota.

“El 18 de octubre en el Palau Sant Jordi”, @estopaoficial acaba de anunciar otra fecha de su gira #EstopaEH pic.twitter.com/AgBART5G9i — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 19, 2024

Esa ‘luz al final del túnel’ que ha dicho que veía era en realidad una linterna con la que le alumbraba un médico al que habían acudido tras su desmayo. El cantante de Estopa reconoce que en ese momento lo pasó fatal, tanto que la vuelta fue mucho más tranquila, aunque más larga.

«Tuve que volver en furgoneta un montón de horas de vuelta hasta Las Vegas, por lo menos vi la presa de Superman», ha bromeado el invitado de El Hormiguero.