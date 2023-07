‘Vaya vacaciones’: Cristina Porta y Álex Zacharías pasan su primera noche juntos

Cristina Porta y Álex Zacharías son el primer romance surgido dentro de Vaya vacaciones. Desde el primer programa esto quedó patente debido a sus acercamientos y, sobre todo, porque confesaron que se habían gustado.

Sin embargo, no todo ha sido tan bonito. Los concursantes han pasado por bastantes altibajos, quizá demasiados para las pocas entregas que lleva el programa. Aun así, han conseguido superarlos como buenamente han podido y en la noche del jueves se pudo ver como ambos daban un paso más en su relación. “¿Te atreverías a dormir conmigo?”, le proponía el chico a la periodista. Esta pregunta formaba parte de un juego de ‘verdad o atrevimiento’.

Nada como despertar ante la atenta mirada de Marta y Aguasantas tras una romántica noche de amor❤️‍🔥 🥥 #VayaVacaciones3

🔵 https://t.co/rVZAg8Rc22 pic.twitter.com/nCKmgf3Gt0 — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 20, 2023

Cristina no se lo pensó y contestó que sí, por lo que finalmente durmieron juntos. Jorge Pérez, su compañero en el concurso, de primeras no estuvo de acuerdo con este desarrollo de los acontecimientos debido a que creía que la pareja dormiría en la misma cama que él. “No voy a estar en la cama y vosotros haciendo la cucharita”, expresaba molesto. Para su tranquilidad, esto no ocurrió.

Este no es el primer acercamiento que Porta y Álex Zacharías tienen en Vaya vacaciones, ya que hace un par de semanas hicieron subir la temperatura de la piscina de Villa del Mar. En esta ocasión, tampoco han ido más allá y simplemente han compartido unos besos en la cama. “No hemos hecho nada que no hayamos hecho en la piscina”, afirmaba la concursante debido a que nunca se sabe lo que puede estar pasando bajo un edredón.

La paz entre ambos duraba poco y a la mañana siguiente enfrentaban otro bache. El concursante le contaba a Tony Spina que se había besado con la periodista. “Me ha dicho que no cuente nada”, le compartía en confidencia al novio de Marta Peñate. Cristina al final se enteró de la indiscreción de Álex y no dudó en reprochárselo. “No sé para qué lo cuentas”, le decía enfadada dando comienzo a una nueva discusión.