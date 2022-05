Vanesa Martín no decepciona con ‘Si pudiera’, con Jesse & Joy

Vanesa Martín regresa a España por todo lo alto y con nueva música. La cantante no ha decepcionado con ‘Si pudiera’, una colaboración de lo más sorprendente con Jessy & Joy, un grupo de pop reguetón mexicano.

La cantante ha regresado hace tan solo unos días de su tour por Estados Unidos, llegando a actuar en el mismísimo Town Hall de Nueva York. Tras esta increíble aventura al otro lado del charlo, la artista ha querido agradecer a su público el apoyo recibido.

«Estoy feliz, reposando el viaje y con la sonrisa dibujada. Me siento afortunada y me llevo en mis retinas y la emoción una apuesta que espero no haga otra cosa que crecer. Son tiempos en los que la esencia se paga caro, pero si se encuentra, llegas a la gloria. Y yo quiero esencia y raíz allí donde vaya y con quien vaya», comentaba la cantante a través de Instagram.

Buenos días ☀️! Leyendo desde casa vuestros comentarios ♥️!! Gracias!!!Os dejo por aquí el video que grabamos en México para ls que aún no lo han visto! #SiPudiera con mis licenciados @jesseyjoy !! https://t.co/bNDgulTvAd — Vanesa Martin (@vanesamartin_) May 27, 2022

«Ha sido un viaje muy auténtico y muy de hermandad con mi equipo y los amigos que nos han acompañado en ratos. Voy a buscar nuevas maneras de dejaros huella. Gracias por cantar conmigo a pleno pulmón», finaliza la artista.

La malagueña no ha parado desde que comenzó el año y ahora ha anunciado el lanzamiento de un nuevo sencillo con Jessy & Joy. Se trata de ‘Si pudiera’, un tema que suena de maravilla. Los hermanos mexicanos han llamado la atención de Vanesa Martín, quienes se ha tenido que adaptar a un estilo más lento de lo que están acostumbrados a hacer.

En el videoclip que acompaña a esta colaboración se puede observar a los tres artistas en un lugar destrozado con un precioso piano. En menos de 12 horas, el video musical acumula miles de visualizaciones en YouTube, así como en Spotify, con miles de reproducciones en muy poco tiempo.