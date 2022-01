A lo largo de nuestras vidas, hay circunstancias, personas o incluso lugares que nos marcan en lo personal, debido a los sentimientos que allí hemos encontrado. Vanesa Martín ha podido volver a experimentar esa sensación al volver a la casa que fue vital para ella en el pasado.

Lo hemos podido comprobar a través de su última publicación en su perfil de Instagram, donde ha querido compartir una reflexión con todos sus seguidores después de vivir esta experiencia: “Hacía tanto que no, que se me había olvidado. Hay días de gloria. No era consciente de lo feliz que me hacía volver a aquella casa, al frío de lo deshabitado y la calidez infinita de las personas que la y nos habitamos”. Por lo tanto, habla sobre una vivienda que, al parecer fue muy importante para ella en el pasado.

Y es que la reflexión no se ha quedado ahí. La malagueña también ha querido dedicar unas emotivas palabras acerca de la importancia que tiene para ella este hogar y del entorno que a esta la rodea: “La naturaleza en su mayor expresión de pureza, la magia y la fuerza del campo, del silencio de sus noches, los paseos sin rumbo ni prisa, la tecnología intercediendo, los ciervos tranquilos, lejos de nuestras barbaridades y torpezas”.

Así describe Vanesa Martín esta ubicación tan importante para ella, la cual no ha querido desvelar y que considera como un refugio personal al que no acudía desde hace un tiempo, y al que ahora ha acudido para revivir algunos de los mejores momentos de su vida: “La gente fluyendo fácil. El agua helada que te echa cara. Y no saber muy bien que se perdió de ti, que finalmente acabas reencontrando”

La cantante concluyó el post sintiéndose agradecida, consciente de la importancia personal que tiene el acudir a este lugar tan importante, el cual le ha despertado recuerdos muy felices que se encontraban perdidos en su corazón.