Vanesa Martín ha vuelto a sorprender a sus fans. La artista malagueña anunció hace unos días que tenía una colaboración bajo la manga, y este mismo miércoles ha desvelado el nombre de los artistas con los que lanzará esta colaboración tan especial titulada ‘Si pudiera’. Ni más ni menos que los hermanos Jesse & Joy.

Tras su gira por Estados Unidos, la artista malagueña regresa con música nueva. «27 de mayo, Si pudiera feat @jesseyjoy!!! Mis [email protected] calienten que salimos! @joy @jesseboy !!” con este mensaje anunció Vanesa Martín el lanzamiento de esta colaboración tan esperada.

De esta forma, este viernes 27 de mayo verá la luz ‘Si pudiera’, una colaboración en la que Vanesa Martín y Jesse & Joy unirán fuerzas. Estamos ante un proyecto con el que, seguro, volverán a sorprender a sus fans. Y es que se trata de una canción que ha generado grandes expectativas.

Por otro lado, la artista malagueña acaba de poner fin a una gira por Estados Unidos inolvidable: «Estoy feliz, reposando el viaje y con la sonrisa dibujada. Me siento afortunada y me llevo en mis retinas y la emoción una apuesta que espero no haga otra cosa que crecer. Son tiempos en los que la esencia se paga cara, pero si se encuentra, llegas a la gloria. Y yo quiero esencia y raíz allí donde vaya y con quien vaya”, escribió en sus redes sociales.

Y añadió: “Ha sido un viaje muy auténtico y muy de hermandad con mi equipo y [email protected] [email protected] que nos han acompañado en ratos. Seguimos…Voy a buscar nuevas maneras de dejaros huella. GRACIAS por cantar conmigo a pleno pulmón!!!”. Tras esta gira, la artista ya está preparada para lanzar nueva música, y la primera de estas nuevas canciones llegará este mismo viernes de la mano de Jesse & Joy.