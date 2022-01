Vanesa Martín ha comenzado el 2022 por todo lo alto. La artista no solo ha anunciado una nueva gira, además, está disfrutando del éxito de la reedición de su disco ‘Siete veces sí’, y también se encuentra preparando su nuevo material discográfico.

“El miércoles fui al estudio a grabar canciones nuevas que escribí en estos días y una colab muy especial. “Justo ahora la estoy escuchando por 47 vez”, escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que muestra su pierna, enseñando a sus seguidores lo que le hace sentir escuchar esa colaboración tan especial.

“He cantado con alguien que me hace erizar la piel así, escuchando su voz mientras grababa pensaba ‘qué suerte tengo!’ Además es una persona de las que quiero quedarme mucho, mucho rato en mi vida. Las risas y la amistad fluyendo fácil”, añadía la artista, desvelando que se trata de un o una artista con quien mantiene una amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vanesa Martín (@vanesamartin_)

“Quién e? Soy yo, qué vienes a buscar? A ti ….” (No son Pimpinela, que adoro, pero no son, es por introducir la pregunta…) 🤣🤣 fuera de bromas … Ya mismo puede ser que lo anunciemos. Pista 1: No es de España. Hagan sus apuestas 3,2,1…. #music #inspiration #lovestyle”, escribía al final de su publicación, dejando la duda en el aire sobre la persona con la que ha colaborado, y desvelando que se trata de una colaboración internacional.

La publicación de la artista se ha llenado de comentarios de sus seguidores, así como de amigos, que esperan impacientes escuchar esa nueva canción.“La piel nunca miente amiga mía”, escribía Toñi Moreno. “Esos pelitos de punta. Es tan bonito dedicarse a hacer canciones y llevarlas por el mundo…”, añadía Marwan, deseando conocer con qué artista ha trabajado.