Sabes que tu nombre ha alcanzado lo más alto en la industria cinematográfica cuando el propio Jimmy Fallon te invita a ser una de sus invitadas especiales de la noche, y sino que se lo digan a Úrsula Corberó. La actriz se encuentra en plena promoción de ‘La casa de papel’ y tras recibir la invitación del presentador líder en horario prime time de Estados Unidos, no dudó el cruzar el charco.

Vestida de negro, con un vestido de falda corta y peligrosa para sentarse en un butacón, Corberó actuó como si conociera a Fallon de toda la vida. Tras hablar maravillas de la exitosa ficción española y presentar a Tokio como la máxima atracción de la serie, el presentador le preguntó cómo había sido su viaje.

TONIGHT: @Ursulolita joins us in studio for her first late night talk show appearance! #FallonTonight pic.twitter.com/PDgRf3FdOo

— The Tonight Show (@FallonTonight) December 9, 2021