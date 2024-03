Última hora del estado de Adara Molinero tras sufrir graves quemaduras: «Me han quitado la pigmentación»

La vida de Adara Molinero ha cambiado después de que hace solo unas semanas pasase por una clínica para eliminar unas manchas que tenía en las piernas culpa de su paso por Supervivientes. La influencer sufrió unas graves quemaduras tras someterse a un tratamiento de láser y ha querido actualizar su estado de salud pasados unos días.

Su calvario comenzó el pasado 21 de diciembre, cuando acudió a realizarse este sencillo tratamiento. «Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron 3 TIPOS DE LÁSER sabiendo que mi piel era delicada. Como él es un dermatólogo, pensé que era normal lo que me estaba haciendo», comenzó explicando en un comunicado en sus redes sociales.

«Al acabar los 3 láser me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. ME TUVE QUE IR A URGENCIAS», continuaba. Según ella, el dolor era tan grande que tuvo «que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas».

Al acabar el tratamiento tuvo que acudir a un centro hospitalario, momento del que compartió una alarmante foto. «Aquí me estaban curando. Poniéndome gasas con crema. Me pusieron una VIA y me tuvieron que poner medicación», explicaba a sus seguidores.

Según el informe médico sufrió quemaduras de segundo grado, algo realmente importante que podría dejarle secuelas de por vida. Tras el cruce de acusaciones entre la clínica y ella -que asegura que cumplió con los protocolos y que siempre estuvo pendiente de sus peticiones-, la afectada ha vuelto a la carga para mostrar cómo se encuentran las heridas actualmente.

De nuevo en su cuenta de Instagram ha vuelto a mostrar la situación de su pierna, donde se puede observar que todavía queda mucho para que se recupere. «Así me han dejado toda la pierna. Llena de manchas. Me han quitado la pigmentación de mi piel», ha escrito.

No es el único problema de salud que ha sufrido Adara Molinero en los últimos días

La influencer es muy activa en redes, algo que no estaba pasando en los últimos días, pero no ha tenido nada que ver con las quemaduras. Según ha desvelado en varios vídeos, un nuevo problema le ha provocado tener que pasar por el quirófano.

«Llevo bastantes días un poco desaparecida y quería contaros un poco. Me operaron hace 2 o 3 semanas de una cosa de salud y en la recuperación pasé bastante dolor», ha comenzado.

Esta situación le ha servido para darse cuenta de los verdaderos apoyos que tiene a su alrededor. «Cuando me pasó eso me di cuenta, más todavía, de las personas que estaban a mi lado, a las que les importaba y las que me dieron su cariño», ha dicho.

Pese a todo, Adara ya está pensando en recuperar su ritmo de vida habitual y sus rutinas para intentar pasar esta mala racha lo antes posible. «En fin, mañana veo al médico y me va a decir por fin si puedo volver a entrenar o no», algo que parece que está deseando recuperar.