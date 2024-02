Adara Molinero hace saltar las alarmas con unas preocupantes fotos: «Me han destrozado las piernas»

No es ningún secreto que Adara Molinero se ha convertido, indudablemente, en uno de los rostros de la televisión que más éxito continúa cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Muchas son las personas que, a través de redes sociales, siguen sus pasos a nivel personal y profesional.

Si hay algo que caracteriza a Adara Molinero es que siempre se muestra tremendamente transparente con sus seguidores. No solamente cuenta las cosas buenas que le pasan, sino también las malas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido recientemente, puesto que la finalista de Supervivientes 2023 ha dado a conocer un suceso que le ha dejado las piernas completamente destrozadas.

A través de sus historias de Instagram, Adara Molinero explicó lo que le había ocurrido: «No había subido nada todavía porque he estado en shock», comenzó diciendo, y añadió: «Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron 3 TIPOS DE LÁSER sabiendo que mi piel era delicada. Como él es un dermatólogo, pensé que era normal lo que me estaba haciendo».

«Al acabar los 3 láser me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. ME TUVE QUE IR A URGENCIAS», continuó diciendo Adara Molinero. Acto seguido, compartió una imagen verdaderamente terrible.

En ella, podemos ver las piernas de Adara Molinero con numerosas marcas: «Aquí me estaban curando. Poniéndome gasas con crema. Me pusieron una VIA y me tuvieron que poner medicación». Por si fuera poco, la ganadora de GH VIP 7 continuó explicándose: «Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas».

De esta forma, la joven acabó confirmando el peor de sus presagios: le habían quemado la piel. «Me hicieron QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO según el informe que me hicieron en urgencias», afirmó Adara Molinero, no sin antes mencionar en qué clínica habían ocurrido los hechos.

En la siguiente y preocupante imagen, podemos ver las piernas vendadas de Adara Molinero. Además, la joven escribió un pequeño texto sobre cómo fueron las horas posteriores a su paso por urgencias: «No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de Enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver 2 días más al hospital para que me sigan haciendo las curas».

Lejos de que todo quede ahí, la ganadora de GH VIP 7 no dudó en lanzar una pregunta al aire: «¿Cómo es posible que un DERMATÓLOGO te haga esto?». De nuevo, volvió a etiquetar al doctor que le realizó el tratamiento. Por si fuera poco, Adara compartió una nueva historia en Instagram, con un mensaje que decía lo siguiente: «ME HAN DESTROZADO LA PIEL. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado».