Adara Molinero estalla, como nunca, contra Miguel Frigenti: «Traidor»

La nueva edición de GH DÚO 2 está siendo una de las más intensas que se han emitido hasta la fecha, de eso no cabe duda. El popular reality de Mediaset España se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los espectadores, y las cifras lo demuestran. Pues, al igual que Adara Molinero, son muchas las celebridades que también están muy pendientes de lo que ocurre en la casa de Guadalix de la Sierra.

De hecho, la última en ser noticia por algo relacionado con el concurso ha sido la influencer. Pues, como es sabido por todos, su madre, Elena, es una de las concursantes del formato. Debido a ello, la modelo no se pierde ni un solo programa para poder estar al tanto de lo que ocurre.

A mi también me estás dejando de hacer gracia con tu amargura ☺️ tu cara es el reflejo de tu interior https://t.co/Qyr1GDbNgA — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) January 31, 2024

Si hay algo que no está dispuesta a tolerar en una traición de alguien a quien creía un compañero. Miguel Frigenti, uno de los colaboradores del reality, ha demostrado en todo momento que le gusta mucho el concurso que está haciendo Ivanna Icardi. Cabe señalar que la participante cuenta con un pasado muy turbulento con Molinero, pues ambas tienen muchas cuentas pendientes.

Por ello, ver que el tertuliano se encuentra a favor de la continuidad de Icardi en el programa no le ha sentado nada bien a la influencer. «Hay que salvar a Ivana y a Ana María. Es urgente bajar los humos de la chupipandi», escribió Frigenti en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

Aunque desde que comenzó el concurso Adara Molinero se ha mantenido en silencio, no ha podido evitar salir en defensa de su madre. «En esa supuesta chupipandi está mi madre. Traidor», le respondió sin filtros a través de la misma red social.

En esa supuesta chupipandi está mi madre. Traidor https://t.co/c0mFjOdv4s — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) February 5, 2024

Miguel Frigenti compara a Adara Molinero y a Elena a nivel audiovisual

El tertuliano nunca se ha mostrado crítico con Elena durante su paso por GH DÚO 2, pero el hecho de que apoye claramente a Icardi ha sido el detonante para la ex pareja de Hugo Sierra. «A Adara y a Elena las veo concursantes muy diferentes. Las dos son auténticas, son muy distintas, pero son de verdad y no están haciendo ningún papel», explicó en su momento sobre el juego televisivo que han aplicado madre e hija.

Se defiende de las críticas de los defensores de Molinero

Desde que comenzó el reality, Miguel Frigenti ha tenido que hacer frente a todos los fans de Adara Molinero que lo tachan de «traidor». Por ello, y defendiendo su postura, ha salido en su defensa para frenar tanto ataque hacia su persona por el simple hecho de alabar el concurso de Ivanna Icardi.

«Soy colaborador de GH, no defensor de nadie y no tengo que dar explicaciones de lo que opine. Que me guste Ivana, no resta el cariño que le tengo a Adara», explicó para zanjar la polémica.