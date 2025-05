‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 8 de ayer, viernes 30 de mayo?

Tras la victoria de Mikel Herzog de hace siete días, que le convirtió en líder indiscutible de la clasificación, Tu cara me suena ha vuelto este viernes 30 de mayo con su gala más esperada, la octava. Melani, Ana Guerra y Gisela han sido las tres que han tenido opciones a la victoria, pero Yenesi y su enfado con el jurado ha robado el protagonismo de la noche a sus compañeros. La influencer ha protagonizado el momento más tenso del programa en mucho tiempo. Quizás haya que remontarse en el tiempo a las participaciones de María del Monte o de Melody para ver un enfado parecido.

Todo parecía ir con normalidad en la gala, destacando el gran espectáculo que ha dado Melani con su actuación imitando a Beyoncé, un reto que no le ha costado imitar. Además, los espectadores han podido ver por primera vez en la historia del programa como un participante ha cantado con su familia, siendo Esperansa Grasia la primera en poder hacerlo con su madre y su hermano. Los dos han demostrado que el humor forma parte de la familia, siendo su madre la que más ha llamado la atención, dejando claro que sería un gran fichaje para la próxima edición, aunque no es conocida.

Pero no ha sido el único gran momento, ya que ha sido la noche en la que Leire Martínez se ha subido al escenario junto a Ana Guerra para cantar su primer single en solitario tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh. Esta actuación fue el motivo de que viajaran juntas en un tren el pasado 28 de abril, día en el que quedaron atrapadas en mitad de la nada por culpa del gran apagón que sufrió España.

Pero el protagonismo lo ha robado Yenesi, que tras su imitación de Britney Spears se las prometía muy felices a la hora de las puntuaciones. Al final de la noche ha comprobado que el jurado le ha dado la menor puntuación posible, algo que le ha enfadado.

«Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa», ha reprochado al jurado. «Creo que ni esto es La Voz ni Operación Triunfo», dejando claro que deben valorar otras cosas, además de la calidad vocal.

Tras las explicaciones del jurado, la influencer ha vuelto a tomar la palabra: «Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa, que menos mal que me mandáis eso», ha agradecido tras aceptar con resignación el resultado. Segundos después, cuando el jurado se disponía a valorar a su compañero Goyo Jiménez, ha decidido levantarse y salir del plató: «Me voy», ha dicho ante la sorpresa de todos los presentes.

Minutos después, tras las explicaciones del jurado y de Manel Fuentes, la concursante ha regresado al sofá para escuchar las puntuaciones del público y descubrir al ganador de la noche.

Tras el incidente, el presentador de Tu cara me suena ha ido dando las puntuaciones de las gradas, que han determinado que Melani García se llevase la máxima puntuación del jurado y del público, siendo la ganadora indiscutible. Todos sus compañeros, excepto Yenesi -que seguía enfadada- han querido felicitarla.

El premio de 3.000 euros como ganadora, la joven ha querido volver a donarlos a la Fundació Horta Sud, que se dedica a ayudar a los ciudadanos en problemas en los pueblos de la zona metropolitana de Valencia. Tras la DANA del pasado mes de octubre de 2024, su prioridad ahora es ayudar a los afectados y en la reconstrucción de los pueblos que quedaron arrasados por las inundaciones del Barranco del Poyo.

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’

Con la victoria de Melani y la mala puntuación conseguida por Mikel Herzog Jr., que ha tenido la ayuda de David De María, el liderato ha cambiado para ir a parar a la valenciana. Gisela no se despega y se mantiene tercera con 154 puntos. Ana Guerra cierra la parte alta con el cuarto puesto y 144 puntos.