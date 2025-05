‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 7 de ayer, viernes 23 de mayo?

Los espectadores de Tu cara me suena siguen disfrutando de la que es una de las mejores ediciones de la historia del programa. Con 21.1 % de cuota de pantalla y 1.789.000 espectadores conseguidos en la semana pasada, el programa de Manel Fuentes sigue sin rival en la noche de los viernes, dejando a De Viernes a más de diez puntos de diferencia y casi un millón de espectadores de ventaja, unos números que dejan claro que el show de Antena 3 es imbatible. Para esta semana, además, los espectadores han contado con la emoción de una victoria que se han jugado Gisela, Mikel Herzog Jr. y Melani.

Aunque ha sido una buena noche para Bertín Osborne, el cantante y presentador sigue sin dar el salto a los primeros puestos, pese a que ya hace semanas que ha comenzado su remontada. También ha sido una gala especial para Goyo Jiménez, que por primera vez ha salido del fondo de la clasificación, gracias a que el jurado ha valorado con buenas notas su imitación del italiano Toto Cotugno, llevándose tres 12 y un 8, que le han colocado como líder durante bastante tiempo.

Aunque el manchego ha estado brillante, la actuación más divertida de la noche, y que pasará a la historia del programa, ha sido la imitación de Esperansa Grasia y Silvia Abril de las míticas Sonia y Selena. Las dos humoristas han cantado, a su manera, el éxito Yo quiero bailar, dejando grandes momentos durante el tiempo que han estado en el escenario.

Aunque las artistas tienen un gran humor, seguro que algunos de los chistes y de los gestos no les sentarán nada bien cuando vean la gala, ya que no han dudado en reírse de sus operaciones estéticas. Pese a todo, no le ha servido para tener una buena posición y ha quedado en último lugar.

La victoria, una vez más -y ya van tres- ha ido a parar a Mikel Herzog Jr., que ha dejado unas de las imitaciones más exactas que se recuerdan en el programa. Esta semana se ha metido en el papel de David Bisbal, cantando Camina y ven, uno de sus primeros éxitos tras salir de la academia de Operación Triunfo.

El concursante ha dejado claro que tiene todo para ganar esta edición y que sólo un error por su parte lo impedirá, ya que está un paso por delante del resto. Pese a que Yenesi, que también imitó a Bisbal, ganó su duelo particular gracias a la generosidad de sus compañeros de programa a la hora de votar, el público y el jurado han caído rendidos a Mikel.

Como muestra de enorme compañerismo, el ganador ha cedido la oportunidad a Goyo Jiménez de donar los 3.000 euros del premio a la asociación que él decidiese, una oportunidad que no ha desaprovechado el humorista. En su caso, ha decidido donarlos a CRIS contra el cáncer, una asociación que trata de impulsar la investigación en tratamientos para la curación de la enfermedad.

Goyo, bastante emocionado, ha explicado las razones de esta decisión: «Es una lotería en la que desgraciadamente estamos todos (refiriéndose al cáncer). El cáncer se llevó a mi padre y a uno de mis mejores amigos, a Javier, al que le dedico esta gala».

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’

Mikel (147 puntos) se sigue distanciando de los demás con esta victoria, mientras que Melani (140) y Gisela (135) tratan de seguir su ritmo. Por su parte, Bertín Osborne sigue acercándose de forma silenciosa a la parte alta, aunque todavía deberá mejorar mucho. Las cosas por abajo se aprietan con el puñado de puntos de Goyo Jiménez (83), que sigue siendo el último, pero ya no está tan lejos de Manu Baqueiro (88) y Yenesi (93).