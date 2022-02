Este viernes 18 de febrero, Antena 3 emitirá a las 22:oo horas la primera semifinal de ‘Tu cara me suena’. Una gala muy esperada por los seguidores del formato de Gestmusic, en la que se descubrirá el nombre del primer finalista de la edición.

Un programa en el que los integrantes de la mesa del jurado, Chenoa, Carlos Latre y Ángel Llacer serán muy exigentes a la hora de dar sus valoraciones Y no es para menos, ya que el programa se encuentra en su recta final y el nivel de las actuaciones de los concursantes cada semana es más alto.

Por otro lado, la mesa del jurado no estará completa. Lolita se ausentará de su puesto como jurado este viernes. ¿La razón? En el momento de la grabación de este programa, la artista se encontraba de baja tras haber dado positivo en Covid-19.

Llega la primera semifinal del programa más visto de la noche de los viernes 💥 ➡ Esta noche descubrirás al primer finalista de #TCMS. ¿Preparadxs? 😏 Os esperamos a partir de las 22 horas en @antena3com y @ATRESplayer. 📺 https://t.co/XlRhZTU8nY pic.twitter.com/QcYHdJoYeQ — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) February 18, 2022

En su lugar, en el programa de este viernes Lolita será sustituida por Silvia Abril. La humorista y actriz se unirá a Chenoa, Ángel Llacer y Carlos Latre, para dar las valoraciones a los concursantes en la primera semifinal del concurso de Antena 3.

Durante la gala, Silvia Abril hará gala de su sentido del humor, señalando que: «Me sabe mal que Lolita, para una vez que saca un positivo, tenga que quedarse en casa». Aunque de alguna manera, la intérprete de ‘Sarandonga’ si que estará presente en el plató, debido a que este viernes Los Morancos se pondrán en su piel y en la de Armando Manzanero.

Por otra parte, el programa contará con la presencia de Roko, ganadora de su segunda edición de ‘Tu cara me suena’ en el año 2012. Ella será la invitada de lujo en una noche tan especial, pero no la única. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las galas más espectaculares esta edición. No te pierdas la primera semifinal de ‘Tu cara me suena’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.