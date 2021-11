Los fans de ‘Tu cara me suena 9’ están de enhorabuena, ya que el programa de imitadores de Antena 3 ya está listo para comenzar. Te contamos el horario y dónde ver los nuevos programas que harán las delicias de los espectadores.

Como es habitual, Manel Fuentes repetirá como presentador, siendo el único que se ha puesto a los mandos del programa. 11 ediciones en total, contando las 9 de la versión de famosos, una de anónimos (‘Tu cara todavía no me suena’) y la infantil, que llevó el título de ‘Tu cara me suena mini’.

El jurado tampoco tendrá cambios, estando asentado desde hace varias temporadas y habiendo demostrado su gran química. Àngel Llàcer repetirá como presidente, siendo el encargado de poner orden entre Chenoa, Carlos Latre y Lolita.

En lo que a los concursantes se refiere, el casting de ‘Tu cara me suena 9’ está plagado de artistas consagrados y jóvenes promesas. María Peláe, Rasel, Eva Soriano, Nia Correia, David Fernández, Lydia Bosch, Los Morancos, Agoney y Loles León serán los encargados de salir al escenario.

Cuándo se emite

El programa se estrenará el viernes 5 de noviembre, por lo que volverá a su lugar habitual en la parrilla de Antena 3. Este movimiento supone que ‘La voz’ tendrá que desplazarse de día, ocupando desde el 6 de noviembre la noche del sábado y luchando contra ‘Sábado Deluxe’.

La hora de comienzo, como es habitual los viernes, será a las 22 h. Los viernes, al estar destinado a un consumo para toda la familia, los programas comienzan mucho antes de las casi 23 h a las que las cadenas tienen acostumbrados a los espectadores que comiencen de lunes a jueves sus programas estrella.

‘Tu cara me suena 9’ se podrán ver en abierto en Antena 3, como las ocho ediciones anteriores, aunque hay más opciones. Los que no tengan una televisión a su lado podrán ver el programa al mismo tiempo que en tv en su emisión por internet a través de la web de Antena 3.

Los suscriptores de Atresplayer Premium podrán verlo días antes de su emisión en televisión. Esta opción no es gratuita, teniendo un coste mensual de 3,99 € o de 39, 99€ si se contrata el plan anual. En estos momentos la plataforma de Atresmedia no ofrece días de prueba a sus nuevos suscriptores.