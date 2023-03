‘Tu cara me suena 10’: estos son los invitados estrella de la Gala 2

Tras el espectacular estreno de la semana pasada, Tu cara me suena 10 continúa con las actuaciones espectaculares de sus concursantes. Pero no estarán solos, ya que desde esta noche contarán con la ayuda de varios invitados que acudirán a esta gala 2. Te contamos sus nombres y qué harán.

Samantha Hudson, invitada de Tu cara me suena 10

La artista hará algo completamente rompedor para el público: vestirse de hombre. Los espectadores y sus fans seguro que no esperan verla metiéndose en la piel del cantante Luis Mariano y tendrá que interpretar la canción Violetas imperiales.

Esta actuación será muy especial porque sabe que sus padres estarán viendo la gala y se trata de un cantante al que seguían, por lo que tendrá que darlo todo para no decepcionarles. Aunque reconoce que lleva un mes ensayando para este momento, no tiene miedo a lo que pueda pasar: «Hacer el ridículo en televisión siempre es una muy buena estrategia de marketing».

Nil Moliner

El original y copia de esta semana lo protagonizarán Miriam Rodríguez y el cantante catalán, que tendrán que actuar juntos en el escenario del programa. La concursante se meterá en la piel de su compañero y por eso está intentando «copiar hasta su forma de respirar».

Cantarán Libertad, uno de los grandes éxitos del artista y por los que se ha convertido en uno de los cantantes españoles de moda en los últimos tiempos. Dejarán claro que tienen una gran química, tanta que muchos pensarán que incluso puede haber algo más entre ellos.

Ricardo Nkosi, invitado de Tu cara me suena 10

Aunque la gran mayoría de los espectadores le conocen por su papel en La que se avecina como Ongombo, aunque se trata de un actor y cantante con una carrera muy importante en el mundo del teatro musical. Los habituales del teatro le recordarán por Hair, Oh! Cabaret, Tarzán, The Hole Zero o Tina, el musical.

El invitado cantarán con Merche, que tendrá que dejar a un lado la «vergüencita» para sacar toda su sensualidad para imitar a Natti Natasha y Ozuna con su canción Criminal.