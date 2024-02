Tony Aguilar contesta a las hermanas Pombo tras las críticas que le lanzan en su reality: «Ofrecí mi ayuda»

La segunda temporada de Pombo, reality de María Pombo y su familia disponible en Prime Video, vio la luz hace tan solo unos días. El formato audiovisual se ha convertido en todo un éxito entre los suscriptores de la plataforma. Un repaso por la vida de la influencer donde no ha faltado su presentación en LOS40 Music Awards 2023 junto a Tony Aguilar.

María Pombo se subió al escenario para recibir a los invitados que actuarían tras sus declaraciones. Una puesta en escena que realizó junto al locutor de LOS40, pero que, según relata en su reality, no la dejó con muy buen sabor de boca. «No he entendido nada. Te juro que me he sentido la mujer más estúpida del mundo», comentó junto a su hermana Marta.

Aquí el momento del que se está hablando de Tony Aguilar y María Pombo. Que cada uno saque sus conclusiones. https://t.co/155ld47j8f pic.twitter.com/SUTP7zclnJ — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) February 28, 2024

«Es que claro, me tocó Tony Aguilar. ¿Cuántos años lleva en la radio? Pues muchísimos. Yo creo que el pobre me quería ayudar. Le dije: ‘Estoy muy nerviosa’. Y dijo: ‘Pues ya lo hago yo todo’», explicó. «Es que yo no estoy tan de acuerdo con que te quería ayudar. Vamos a ver, ni un pasito te dio. Nada, nada», opina por su parte Marta.

Unas palabras con las que insinúa que el locutor no habría dejado hablar a su hermana, llevándose con él todo el protagonismo. Por su parte, Tony Aguilar siempre se ha mantenido al margen de cualquier tipo de polémica, centrándose siempre en su pasión por la radio y su profesión. Pero, en esta ocasión, el comunicador ha roto su regla no escrita y se ha defendido de los comentarios realizados por las hermanas.

Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi. pic.twitter.com/D6V7xiS4Ki — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) February 28, 2024

«Queridas hermanas Pombo. Efectivamente María está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenía que decir que Back For Good es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mí», escribió. Unas palabras con las que se mostró muy contundente en su cuenta personal de X (anteriormente conocida como Twitter).

Reacciones en redes sociales

Como era de esperar, la publicación de Aguilar no dejó indiferente a los usuarios de las redes sociales. Muchas fueron las personas que se posicionaron a favor del locutor de radio, destacando su humildad y profesionalidad en todo momento.

Esto pasa cuando se recurre a celebridades y no a profesionales. Que encima el profesional, que sabe salir del paso y ayuda a salir del paso, tiene que defenderse porque el ego del famoso no le permite reconocer que mira, no, para todo, no se vale. — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) February 28, 2024

Yo voy a ser más directo … Cuando eres hermana DE y quieres que hablen de ti , pues no hay nada como hacer ruido . Ni caso Toni. Eres muy grande y lo sabes. — TVMASPI (@sebas_maspons) February 28, 2024

Nadie que te haya tratado más de cinco minutos diría una cosa ni medio parecida. — VEINTIUNO (@veintiuno_music) February 28, 2024

Un día más «influencers» cobrando por cosas que no saben hacer y encima culpando a profesionales de su mediocridad. Hay que parar esto. — Mario Díaz (@mariodlopez) February 28, 2024

Reacción de Marta Pombo al comentario de Toni Aguilar

Al ver el enorme revuelo causado en redes sociales, Marta Pombo no dudó en pronunciarse sobre las palabras de Aguilar. «A la próxima, Tony, cuenta conmigo, que me siento en casa entre tanto foco y micro y estoy segura de que haríamos un gran tándem. María, te tomo el relevo feliz», comentó en sus stories de Instagram. Unas declaraciones con las que la hermana de María Pombo intentó calmar las aguas.