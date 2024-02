María Pombo se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Internet. La madrileña ha hecho de las redes sociales su empresa particular para expandirse en el mundo de las celebridades, y no le ha ido nada mal. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 3 millones de seguidores.

Mostrar su día a día y los proyectos en los que se embarca a nivel profesional ha logrado que cada vez sean más las personas que se interesen en ella. Un hito tras otro que tomó un nuevo nivel el pasado 2023, año en el que anunció el lanzamiento de su propia producción audiovisual para Prime Video.

Como pequeño adelanto de lo que se podrá ver en los nuevos episodios del proyecto, María Pombo ha compartido el tráiler de la segunda temporada que ya está disponible en Prime Video. Una publicación que no ha dejado indiferente a nadie y que se ha hecho viral por una escena en concreto en la que la joven de 29 años lleva a cabo un ritual.

La madrileña es la encargada de dar vida a ‘Suavefest’, un festival de música que lleva organizando desde 2019. El evento tuvo su nueva edición el pasado septiembre del 2023, momento en el que vio su mundo caer con el pronóstico del tiempo. «En los telediarios decían: ‘Llega para el fin de semana Dana, la tormenta. Por favor, cuidado, tengan precaución…’. Yo veía las noticias y decía no es real», explica María Pombo en la promo.

Debido a ello, y lejos de quedarse de brazos cruzados, recurrió a uno de sus «truquitos». Con el objetivo de que la lluvia no arruinase su festival, la influencer dejó perplejos a los presentes al coger un cuchillo y un gran bote de sal. «¿Dónde puedo clavar un cuchillo? Para hacer un ritual para que no llueva», preguntó a uno de los trabajadores.

El ritual de Pombo consiste en clavar un cuchillo en una gran cruz hecha con sal. «Que nos quede para casa, ¿vale?», le dijo Pablo Castellano al ver la gran cantidad de sal que estaba echando sobre la tierra. «Pon un cartel de no tocar, que alguno lo verá y dirá para untarse el paté», añade entre risas.

«Hala, ya no llueve», dijo la joven a modo de conclusión. Pues, por muy desconcertante que parezca, lo cierto es que no llovió durante aquellos días. Un «truquito» con el que María Pombo dejó claro que ella siempre está preparada para cualquier imprevisto. Pero, eso no ha impedido que las redes sociales se le echen encima al verlo.

«Tú sabes que hay sequía y lo importante, necesario y vital es que llueva para el planeta. Madre mía, deberías hacer rituales para que llueva», le escribió una usuaria de Instagram. Sin ánimos de soportar criticas, la madrileña le respondió contundentemente.

«Señora, esto fue en septiembre, que el exceso de agua superaba la capacidad de absorción del suelo y provocó desbordamientos de ríos, desplazamientos de tierra y bastantes daños materiales. No todo lo que pasa en España es culpa de María Pombo. Y muchísimo menos culpa de un cuchillo», sentenció.