Toñi Moreno ha desvelado el problema de salud que padece desde que dio a luz a su hija. La andaluza está en uno de sus mejores momentos profesionales ya que dentro de nada la presentadora estrena un nuevo proyecto profesional.

La gaditana estará al frente de ‘Déjate Querer’ este viernes en Telecinco, un nuevo formato de entrevistas y cuyo primer invitado especial será Nacho Palau. El escultor se sentará en el plató para hablar de su relación con Miguel Bosé y será su primera entrevista en televisión. La comunicadora ha estado este pasado jueves haciendo promoción de su nuevo programa.

En ‘Ya es mediodía’, Toñi Moreno se ha mostrado muy entusiasmada con su trabajo, pero ha tenido que salir corriendo por motivos médicos. Marc Calderó, el encargado de llevar el magazine mientras que Sonsoles Ónega se recupere de la COVID-19, le ofrecía a la andaluza que se quedara el resto del programa.

Nacho Palau se sienta con @tmorenomorales en el ESTRENO de #DéjateQuerer ⏰ Este viernes a las 22:00h en Telecinco https://t.co/1pnP8nKxOu pic.twitter.com/FdVNUoLyoJ — Telecinco (@telecincoes) May 4, 2022

Sin embargo, en cuanto ha terminado de hablar de este proyecto profesional, la presentadora ha explicado que tenía que irse rápidamente del plató. Finalmente, la comunicadora ha acabado desvelando qué problema de salud arrastra en los huesos desde vino al mundo su pequeña Lola.

«Me voy corriendo al doctor Villamor por la rodilla. Después del parto me he quedado sin calcio y con la edad que tengo no puedo ni subir escaleras», ha asegurado la andaluza con una sonrisa que reflejaba que no se trataba de algo serio.

A pesar de ello, la gaditana sigue al pie del cañón y trabajando para mejorar su salud y forma física. Pese a las dificultades, la comunicadora no se ha querido perder la Feria de Abril de Sevilla, a la que ha acudido muy feliz con su hija Lola. Además, esta es la primera vez de la pequeña en un evento de estas características.