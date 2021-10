Toñi Moreno se ha convertido indiscutiblemente en uno de los rostros más queridos de la televisión. Durante su paso por Mediaset, la presentadora ha logrado enamorar a la audiencia con su personalidad, profesionalidad y su enorme corazón. Pero, además de presentadora de televisión también es madre, algo que le ha llenado la vida de felicidad.

Y es que, hace poco más de un año llegó al mundo su hija Lola, concretamente, el pasado 21 de enero de 2020. Una pequeña que se ha convertido en uno de los motores de su vida y con la que ha cumplido un sueño que tanto ansiaba. Ahora, unos meses después del bautizo de Lola, la presentadora ha hablado de cómo ha está siendo la experiencia de ser madre soltera y ha desvelado algún que otro secreto de su pequeña.

«La maternidad es más dura de lo que yo pensaba, me he sentido a veces muy sola», confesaba la comunicadora a ‘Mamá Soltera’. Además, señala que se arrepiente de «haber esperado tanto para ser madre». «Yo no decidí ser madre soltera porque yo no quisiera compartir a mi hija. Tenía 46 años y el tren se iba», confiesa. Asimismo, la presentadora quiso tratar otro de los temas más desconocidos del embarazo, la depresión postparto.

«Cuando nace la niña todo el mundo te mira y te dice, ¿pero de qué te quejas? ¿Por qué lloras sin parar?», comienza explicando. «Decidí que no lo quería dar el pecho a Lola porque no estaba bien emocionalmente. El cuerpo me ha cambiado absolutamente después de ser madre», cuenta Toñi. Motivo por el que explica que cuando se encuentre con fuerzas se va a «operar el pecho».

Pero eso no ha sido todo, Toñi Moreno también recordó uno de los momentos más bonitos que ha vivido junto a su hija, cuando dijo su primera palabra. «Lo primero que dijo fue papá», confiesa. Además, ha explicado que cuando su hija le pregunte por la figura paterna, lo afrontará con calma y humor. «Lo afrontaré con la verdad y educando con el sentido del humor. Le diré que no pasa nada porque hay muchas familias diferentes, y que lo importante es que se sienta querida», agrega. Y es que, Toñi se encuentra en una nube de amor diaria con su hija Lola.