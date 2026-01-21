Todo sobre el caso de Elizabeth Smart: fue secuestrada con 14 años y le salvó un programa de televisión

Uno de los casos más escalofriantes vividos en Estados Unidos y que, en pleno 2026, sigue siendo recordado por sus ciudadanos es el de Elizabeth Smart. Nacida el 3 de noviembre de 1987 en Salt Lake City, capital de Utah, la joven fue criada en el seno de una familia religiosa. Pero, un día del verano del 2002, su vida cambió para siempre. Todo sucedió cuando una noche, mientras compartía habitación con su hermana menor, Mary Katherine, un hombre las despertó. Smart tenía 14 años por aquel entonces, por lo que su sorpresa fue mayúscula al reconocer al señor de pelo largo y barba robusta que había irrumpido en su casa.

Para ser más exactos, el hombre en cuestión era Brian David Mitchell, que había trabajado como albañil para su familia. Según se sabe, el hombre cogió a Elizabeth Smart del brazo, amenazándola con un cuchillo, y le advirtió que tenía que quedarse callada, puesto que, cualquier paso en falso condenaría a su familia a la muerte. La hermana menor de la joven estaba siendo testigo de todo, pero el miedo la paralizó durante horas. Fue entonces cuando, tras salir del estado de shock, alertó a sus padres del secuestro de su hermana mayor.

¿Qué hicieron con Elizabeth Smart?

Según se ha revelado, la adolescente fue obligada a caminar varios kilómetros hasta llegar a un camping en una zona alejada. Allí les esperaba Wanda Barzee, la esposa del secuestrador. La mujer se convirtió en cómplice absoluta del caso. De hecho, tiempo después, manifestaron que una «revelación» de Dios les había llevado a buscar una segunda mujer para Brian David Mitchell. De hecho, llegaron a organizar un ritual religioso con Elizabeth Smart, el cual simulaba una boda.

Fue entonces cuando el tormento de la niña empeoró. Cautiva en una casa de campo, Elizabeth Smart, de 14 años, fue torturada de diferentes formas: la dejaban sin comer durante días, la obligaban a tomar alcohol en exceso y a mirar pornografía. Además, la ataban a un árbol para que Brian David Mitchell pudiera abusar de ella sexualmente. Una serie de abusos que eran presenciados e incitados, según citan muchos medios, por la esposa del secuestrador.

La Policía de Salt Lake City trabajó arduamente en el caso durante meses. La imagen de Elizabeth Smart estaba difundida por todos lados, pero fue la propia hermana de la joven la que proporcionó una pista clave. Al parecer, la niña de 9 años leía un libro de récords Guinness y vio una foto que le hizo recordar al secuestrador de su hermana. Fue así como le dio a la policía una descripción física del secuestrador.

En febrero de 2003, la familia Smart difundió la imagen de Brian David Mitchell y comenzaron a surgir las primeras pistas, pero Elizabeth Smart no vería la libertad hasta el 12 de marzo de 2003, gracias a un vecino que dio la voz de alarma a las autoridades. El caso fue un tema recurrente en programas como America’s Most Wanted, que ayudaron a difundir la historia y a generar conciencia pública sobre la desaparición. Una ayuda que fue clave. Así pues, la niña se encontraba cautiva a 29 kilómetros de su hogar. Brian David Mitchell y su mujer, Wanda Barzee, fueron detenidos.

La condena de los secuestradores de Elizabeth Smart

Tras años de juicios, en diciembre de 2010, se reveló la sentencia de ambos secuestradores. Brian David Mitchell fue declarado culpable de secuestro de un menor y sentenciado a cadena perpetua. Su mujer fue condenada a 15 años en una prisión federal.

Elizabeth Smart pudo volver con su familia, pero, indiscutiblemente, su vida cambió para siempre. Actualmente, a sus 38 años, es una activista que lucha por los derechos de los niños y participa de varios programas televisivos en Estados Unidos. Un caso que conmocionó a todos y que sigue siendo recordado.