La ficción creada por Sam Levinson, que ha estado al frente de Euphoria, junto a The Weeknd tiene un nuevo tráiler para acompañar a la fecha de estreno. Un trailer que ha dejado a todos los fans con la boca abierta y con ganas de disfrutar de la serie.

La tan esperada serie dramática musical de HBO, The Idol promete bucear en los alrededores oscuros de la industria de la música y a juzgar por este adelanto esa será su clave. Recordemos que la próxima edición del Festival de Cannes, donde esta serie llegará a la zona no competitiva, será del 16 al 27 de mayo.

Un turbio mundo en torno a la industria musical es el argumento de la serie de HBO que protagoniza Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye, The Weeknd. Ambos están acompañados por Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef y Juliebeth Gonzalez como personajes secundarios.

DOUBLE FANTASY

THE WEEKND FT. FUTURE

FRIDAY MIDNIGHT EST PRESAVE LINK IN BIO

MUSIC FROM THE HBO ORIGINAL SERIES #THEIDOL pic.twitter.com/Cxdr21RH5M — HBO (@HBO) April 19, 2023

En una reciente entrevista con Interview Magazine, The Weeknd relata cómo ve a Tedros, el personaje que interpreta: «Lo escribí, pero lo que me atrajo a interpretarlo fue pretender ser otra persona. Fue un desafío, porque The Weeknd, obviamente, no soy yo. Pero saqué mucho de mí mismo para crear ese personaje. Tedros no se parece en nada a mí».

Dos días después del estreno televisivo The Weeknd comenzará, el 6 de junio, su gira antes de presentarse el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido en el Etihad Stadium, con paradas en Europa y América Latina en Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro y más antes de concluir en octubre en México. Y siempre pendientes de su parada en España con su doblete en julio en Madrid y Barcelona.

Recordemos que en junio de 2021, Abel Tesfaye anunciaba que crearía, produciría ejecutivamente y coescribiría una serie dramática para HBO junto a Reza Fahim y Sam Levinson. El mismo día, Ashley Levinson y Joseph Epstein fueron anunciados como productores ejecutivos de la serie. Nos quedamos también con las declaraciones de Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de la empresa de entretenimiento que asegura que «Cuando los polifacéticos Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson nos trajeron ‘The Idol’, quedó claro que su versión subversiva y reveladora del culto a la industria de la música no se parecía a nada que HBO hubiera hecho antes».